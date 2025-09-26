Zukunft bei der Cordes-Gruppe: Teil eines starken Teams

Die Berufsausbildung hat in der Cordes-Gruppe hohe Priorität. Für sie bedeutet die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte eine wichtige Zukunftssicherung. Sie verspricht: »Werde Teil des Teams und gestalte mit uns gemeinsam die Zukunft!

Wer eine Ausbildung mit Perspektive sucht, ist hier genau richtig! Die Cordes-Gruppe bietet im kaufmännischen Bereich top Ausbildungsmöglichkeiten mit besten Chancen für die eigene Zukunft. Der Standort Eduard Doerk GmbH & Co. KG in Neckarsulm ist Teil einer der größten Unternehmensgruppen in der Holzbranche – und genau hier kann man durchstarten!

Die Cordes-Gruppe ist einer der führenden Holzgroßhändler in Baden-Württemberg und versorgt täglich viele Kunden mit mehreren Kubikmetern Holz. Doch das ist nur im Team möglich. Hier arbeiten alle Hand in Hand und man wird von Tag 1 an voll mit einbezogen. Die Ausbildung? Ein perfekter Mix aus Praxis, Verantwortung und Teamarbeit – hier kann man sich voll entfalten!

Den Standort gibt es übrigens schon seit 1962. Gegründet wurde er als Sperrholz- und Furniergroßhandlung in Heilbronn. Weil die Firma in den nächsten Jahren wuchs und mehr Platz brauchte, zog sie 1972 dann nach Neckarsulm. Mit seiner Leidenschaft für Holz, Nachhaltigkeit und Qualität begeistert das Unternehmen Handwerker und Heimwerker gleichermaßen – und man kann ein Teil davon werden!

Die Cordes-Gruppe freut sich: » Starte jetzt deine Karriere bei Eduard Doerk und werde Teil unseres Teams – wir freuen uns auf dich!«

Eduard Doerk GmbH & Co. KG

Rötelstraße 40 · 74172 Neckarsulm

Tel. 07132-3260 · www.doerk.de/karriere/mn_29342