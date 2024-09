Zukunft mitgestalten: Traumjob Erzieher:in

Für alle, die die Zukunft positiv verändern und mit Kindern arbeiten wollen, bieten die Ausbildungsgänge zum/zur staatlich anerkannten Erzieher:in (praxisintegriert) in der Freien Dualen Fachakademie für Pädagogik (FDFP) den richtigen Rahmen. Das Trägernetzwerk »KONZEPT-E«, zu dem die Fachschule gehört, betreibt derzeit 46 element-i Kinderhäuser, die für den Praxisplatz infrage kommen können. Bildung ist der Schlüssel zur persönlichen Entwicklung und zur Zukunft der Gesellschaft. Sie eröffnet Chancen und verringert Ungleichheiten. Unter anderem dafür braucht es Fachkräfte und junge Menschen, die Zukunftsgestalter:in werden und für qualifizierte pädagogische Arbeit mit den Jüngsten der Gesellschaft sorgen wollen. »Alle, die etwas geben, aber auch selbst annehmen wollen; die offen sind und sich entwickeln möchten«, so beschreibt Fachschülerin Gulnara Datukishvili die persönlichen Voraussetzungen. Die FDFP bildet an drei Standorten (Stuttgart, Fellbach und Karlsruhe) zum/zur staatlich anerkannten Erzieher:in (PiA) (mit oder ohne Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung (JuH)) aus. Die praxisintegrierte Ausbildung wird im ersten Jahr mit ca. 1.350 Euro/Monat leistungsgerecht und fair vergütet.

