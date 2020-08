Zukunftsorientiertes Ausbildungskonzept

Die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG ist für die Belieferung von Industrieunternehmen zuständig und seit der Gründung 1999 am Standort Bad Mergentheim tätig. Mit einer spezifizierten Produktausrichtung aus über 1.100.000 Artikeln präsentiert sich das Unternehmen seinen Kunden als kompetenter C-Teile-Anbieter. Das Thema Ausbildung hat im Unternehmen einen sehr hohen Stellenwert. In den Fachabteilungen begleiten 150 Ausbilder jährlich 65 neue Auszubildende in 21 verschiedenen Ausbildungsberufen. Das zukunftsorientierte Ausbildungskonzept, die attraktiven Perspektiven mit einer Übernahmequote von über 90 % sowie die optimalen Rahmenbedingungen für Azubis haben überzeugt. Egal, ob man sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium interessiert, die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG hat auf jeden Fall die Ausbildung. Mit Zukunft. Und wer sich noch nicht sicher ist, in welchem Beruf er seine Ausbildung absolvieren möchte, hat die besten Möglichkeiten, dies z.B. bei einem Schnupperpraktikum herauszufinden.

Würth Industrie Service GmbH & Co. KG

Industriepark Würth, Drillberg, 97980 Bad Mergentheim

Fon: 07931-91 2774, www.wuerth-industrie.com