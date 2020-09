Audi e-tron Sportback: der Q8 unter den E-SUVs

Der erste rein elektrische Sportback von Audi verbindet 408 PS Leistung mit bis zu 446 Kilometern Reichweite und vereint eine neu interpretierte coupéhafte Linienführung mit sportivem Auftritt. Der e-tron ist 4,90 Meter und 1,62 Meter hoch, eine unglaubliche Größe, die man ihm dank seines sportlichen Designs kaum ansieht. Ausgerüstet ist er mit einem Allrad-Antrieb bei dem an jeder Achse ein Asynchron-Elektromotor verbaut ist, der für die starke Leistung auf der Straße verantwortlich ist. Durch das bärenstarke 664 Nm Drehmoment, beschleunigt der Sportback in nur 5,7 Sekunden schon auf Tempo 100. Nicht nur mit viel Power und Eleganz nach außen, sondern auch mit großen inneren Werten weiß der Sportback zu überzeugen. Das geräumige Innenraumvolumen von 615 Litern, davon 45 Liter Kofferraumvolumen, sorgt für genügend Platz und Beinfreiheit. Die Dämmung lässt den Lärm von der Straße nur so vorbeirauschen und die neuste Touchscreen-Technik sorgt für volle Kontrolle.