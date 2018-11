Audis Tesla -Herausforderer - Der neue E-Tron

× Erweitern Foto: Audi AG Audi E-Tron Audi E-Tron

Mit dem neuen e-tron wirft auch Audi seinen Hut in den RIng im Kampf um die Spitzenplätze bei den E-Autos. Was die Reichweite angeht muss sich das Oberklasse-SUV auch keinesfalls vor dem amerikanischen Konkurrenten Tesla verstecken. Mehr als 400 km hat der e-tron in der Batterie, um die herum das ganze Auto konzipiert wurde. Zwei E-Maschinen mit insgesamt 300 kW/408 PS und bis zu 660 Nm Drehmoment bringen den Audi e-tron in weniger als sechs Sekunden auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h. Der e-tron ist das erste Großserienauto von Audi mit rein elektrischem Antrieb. Größentechnisch fährt er zwischen Q5 und Q7, füllt im Prinzip also die Q6-Lücke. Und auch was die Laufleistung angeht will Audi ein Vorreiter sein. Durch intelligentes Thermomanagement wird die Lebensdauer der Batterie erhöht, sodass acht Jahre oder 250.000 Betriebskilometer Laufleistung von Audi garantieren werden können.

