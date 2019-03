Autohaus Fahrbach: Neueröffnung des Neubaus in Bad Mergentheim mit den Marken Renault und Dacia

× Erweitern Autohaus Fahrbach

Am 23. und 24. März findet im neu gestalteten Autohaus Fahrbach in Bad Mergentheim von 11 bis 17 Uhr eine große Neu- und Gebrauchtwagenausstellung statt. Livemusik, großes BBQ, Luftballonkünstler und Kinderschminken bilden das Rahmenprogramm.

Mit einem Renault-Autohaus in Boxberg-Bobstadt begann die Erfolgsgeschichte der Familie Fahrbach. Aus der ursprünglichen Schmiede wurde 1960 ein Kfz-Betrieb und 1971 eine Renault-Vertragswerkstatt. 2001 wurde in Bad Mergentheim dann von Elmar Fahrbach im Gewerbegebiet Ried ein neues Renault- Autohaus erbaut. 2005 übernahm Fahrbach das Autohaus Schulz in Künzelsau-Belsenberg. An allen drei Standorten werden Renault-Neuwagen und Gebrauchtwagen aller Hersteller angeboten. »Es ist unser Bestreben, unsere Kunden jederzeit einen hervorragenden Service zu bieten. Aus diesem Grund wird unser Personal stetig weitergebildet, um auf alle Kundenbedürfnisse kompetent eingehen zu können. Nur sehr zufriedene Kunden kommen gerne wieder«, so Geschäftsführer Elmar Fahrbach.

Das Dienstleistungs- und Serviceangebot umfasst TÜV/ASU, Unfallreparaturen und Lackierarbeiten, auch für Fremdfabrikate. Die Werkstatt bietet außerdem einen Holund Bringservice und Ersatzwagen. Die Tatsache, dass die Marke Renault seit Jahrzehnten für neueste Technik, schönes Design und hohe Sicherheit steht, ist der Hauptgrund, weshalb sich die Fahrbachs für die französische Automarke entschieden haben. Acht Renault-Modelle erhielten bislang fünf Sterne im NCAP-Wettbewerb. Viele Extras gehören hier schon zur Serienausstattung. »Das bedeutet in der Summe einen günstigen Preis«, betonen Nadja und Elmar Fahrbach. Die Firmenphilosophie der Fahrbachs rechnet sich eben, denn: »nur zufriedene Kunden kommen wieder«.

Wilhelm-Frank-Str. 78, 97980 Bad Mergentheim, Fon: 07931-991950

Autohaus Fahrbach, Raiffeisenstr. 3, 74523 Schwäbisch-Hall-Hessental, Fon: 0791-9566780

Autohaus Fahrbach, Heilig-Kreuz-Str. 4, 74653 Künzelsau-Belsenberg, Fon: 07940-92800

www.autohausfahrbach.de