Autohaus Schedler – Der neue SANTA FE Plug-in-Hybrid

Erstmals gesellt sich beim Hyundai Flaggschiff ­Santa Fe zu den Diesel und Hybridvarianten auch ein Plug-in-Hybrid dazu (Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert: 1,5; Stromverbrauch in kWh/100 km kombiniert: 16,3; CO 2 Emissionen in g/km kombiniert: 34). Das neue Topmodell im ­Hyundai-Portfolio bietet eine sehr umfangreiche Ausstattung ab Werk sowie eines der fortschrittlichsten elektrifizierten Antriebssysteme.

»Der neue Santa Fe Plug-in-Hybrid lässt keine Wünsche offen«, sagt Jürgen Keller, Geschäftsführer der Hyundai Motor Deutschland GmbH. »Mit modernsten Sicherheitssystemen und Konnektivitätsfunktionen, einem Höchstmaß an Fahrkomfort sowie einem umweltfreundlichen, fortschrittlichen Motor bieten wir ein überzeugendes Gesamtpaket. Der Santa Fe Plug-in-Hybrid ist definitiv das neue Topmodell in der Hyundai Modellpalette, mit dem wir große Anreize schaffen, auch im Segment der großen SUV auf einen alternativen Antrieb umzusteigen.«

Zur Ausstattung des Santa Fe Plug-in-Hybrid zählen ab Werk umfangreiche Komfortfunktionen wie eine Sitzheizung vorne und ein elektrisch einstellbarer Fahrer- & Beifahrersitz sowie eine Reihe moderner SmartSense Assistenzsysteme: Ein Spurfolgeassistent, ein Totwinkelwarner, eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandsregelung und Stoppfunktion und ein Notbremsassistent mit Fußgänger- und Fahrradfahrer-Erkennung. Ergänzt werden die Sicherheitsfunktionen von einem Insassenalarm, der den Fahrer davor warnt, beim Aussteigen und Verriegeln seines Fahrzeugs Passagiere auf den Rücksitzen zurückzulassen. Darüber hinaus sind serienmäßig auch ein Navigationssystem mit 10,25-Zoll-Bildschirm, ein Krell-Soundsystem und 19-Zoll-Räder an Bord.

Der Santa Fe Plug in Hybrid wartet mit einem der fortschrittlichsten elektrifizierten Antriebssysteme auf. Der neue Smartstream B enzinmotor mit 1,6 Liter n H ubraum und Turbolader leistet 132 kW/180 PS und ist mit einem kräftigen Elektromotor kombiniert , der weitere 67 kW/ 91 PS aufweist Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert: 1,5; Stromverbrauch in kWh/100 km kombiniert: 16,3; CO2 Emissionen in g/km kombiniert: 34). Zus ammen ergibt sich eine Systemleistung von 195 kW/ 265 PS mit einem maximalen Drehmoment von 350 Newtonmetern. Diese Technologie sorgt für souveräne Fahrleistungen bei hoher Effizienz: Die elektrische Reichweite beträgt bis zu 69 Kilometer nach WLTP Norm. Der Plug in Hybrid Antriebsstrang ist zudem gekoppelt mit einem intelligenten Allradantrieb und einer Sechsstufen-Automatik.

Hyundai positioniert den neuen SANTA FE Plug-in-Hybrid hinsichtlich Technologie, Qualität und Ausstattung auf Augenhöhe mit europäischen Premium-Wettbewerbern. Unter Berücksichtigung der umfangreichen Serienausstattung bietet die elektrifizierte Variante mit einem Einstiegspreis von 55.750 Euro jedoch ein attraktiveres Preis-Leistungs-Verhältnis als viele vergleichbare europäische Modelle. Er wird im Rahmen der Innovationsprämie des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für Plug-in-Hybridfahrzeuge mit 3.750 Euro gefördert.

