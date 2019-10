Automated Valet Parking Parkhaus–System der Zukunft

Selber parken war gestern. Gemeinsam haben Bosch und Daimler im Parkhaus des Mercedes-Benz Museums in Stuttgart das fahrerlose Parken (Automated Valet Parking) realisiert. Per Smartphone-Befehl fahren Autos nun fahrerlos in den zugewiesenen Stellplatz, ohne dass der Fahrer das Manöver noch überwachen muss. MORITZ hat sich das Pilotprojekt einmal genauer angesehen.

Zukunft des Parkens

Wer sich ein Bild von der Zukunft des Parkens machen möchte, der wird im Parkhaus des Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart fündig. Hier fährt wie von Geisterhand ein Wagen ohne menschlichen Fahrer zu seinem Parkplatz und parkt ein. Was zunächst simpel klingt, ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum autonomen Fahren.

Mehrere Fahrzeuge gleichzeitig steuerbar

Möglich wird das fahrerlose Parken mithilfe einer intelligenten Parkhaus-Infrastruktur von Bosch im Zusammenspiel mit der Fahrzeugtechnik von Mercedes-Benz. Dabei überwachen die installierten Sensoren mithilfe eines ausgeklügelten Sonarsystems im Parkhaus den Fahrkorridor und dessen Umfeld und steuern das Fahrzeug in Echtzeit. Der Server sendet die sensorischen Eindrücke per IP-Verschlüsselung an das jeweilige Fahrzeug, sodass das System schon in seinen Grundzügen mehrere automatisierte Fahrezeuge zeitgleich steuern kann. Die Technik im Auto setzt die Befehle von der Parkhaus-Infrastruktur sicher in Fahrmanöver um und stoppt das Fahrzeug gegebenenfalls rechtzeitig. Das kann über eine schnelle Notbremsung, bei einem plötzlich in den Fahrweg laufendem Objekt, wie etwa einem Menschen, oder ein langsames Abbremsen des Fahrzeugs bei einem schon von weitem erkannten Hindernis passieren. Da das System im Publikumsbetrieb noch auf maximale Sicherheit ausgelegt sind, bewegen sich die autonomen Fahrzeuge mit einer eher geringen Geschwindigkeit von bis zu 4 km/h. In den nicht-öffentlichen Tests zeigt sich, dass das System auch Geschwindigkeiten von 10 km/h bewältigen kann. Die Sensoren für die Parkhausinfrastruktur sowie die Kommunikationstechnik kommen von Bosch. Daimler stellt das private Museums-Parkhaus und Pilotfahrzeuge, definiert zusammen mit Bosch die Schnittstelle zwischen Infrastruktur und Fahrzeug und passt die Sensorik und Software in den Fahrzeugen entsprechend an.

Zahlreiche Vorteile

Mit dem »Automated Valet Parking« verbinden Daimler und Bosch auch große Hoffnungen für die Mobilität der Zukunft. Aus Parkhäusern sollen langfristig Mobilitätshäuser werden, in denen sich mit dem Smartphone jedermann via App ein Auto reservieren kann. Zum Antritt der Fahrt kommt das Fahrzeug selbständig in die »Pick-up Area« vorgefahren. Die Rückgabe erfolgt genauso bequem, indem der Kunde das Fahrzeug in der »Drop-off Area« des Parkhauses abstellt und es per Smartphone-App wieder zurückgibt. Vom intelligenten System des Parkhauses erfasst, wird das Auto gestartet und zu einem zugewiesenen Parkplatz geführt. Aber auch in der näheren Zukunft wird das »Automated Valet Parking« seine Anwendung in den Parkhäusern der Republik finden. In diesem Fall bringt der Fahrer sein Auto einfach zur »Drop-off Area« des Parkhauses nutzt die Smartphone-App und das lästige Parkplatzsuchen hat ein Ende. Auch im Mischbetrieb bietet das automatische Parksystem zahlreiche Vorteile. Zum einen ist die notwendige Technik im Gegensatz zu einem vollautonomen System leichter in viele auch schon auf dem Markt befindliche Automodelle einbaubar, zum anderen ermöglicht das Parken per App eine bessere Auslastung der Parkhäuser. Nach der bislang sehr erfolgreichen Testphase soll das System bis 2021 auch in mehreren Großparkhäusern, wie etwa am Frankfuter Flughafen, erprobt werden. Dann beginnt auch in den Parkhäusern der Republik die autonome Zukunft.