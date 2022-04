Autoteile online bestellen: So funktioniert es richtig

Reparaturen eines Autos können bei Werkstätten viel Geld kosten. Das trifft auch auf den Kauf von Ersatzteilen zu. Sparfreudige Fahrzeugbesitzer dürfen jedoch aufatmen. So ist es mittlerweile möglich, die benötigten Teile auch online zu bestellen. Dadurch lässt sich bares Geld sparen, wobei eine hohe Qualität dennoch gegeben ist. Aber wie gelingt der Kauf von Kfz-Teilen online?

Seriöse Händler bevorzugen

Wer Ersatzteile für das eigene Auto online bestellt, sollte in jedem Fall auf den seriösen Fachhändler setzen. Auch Markenprodukte sind empfehlenswert. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Vertrauensvolle Anbieter verkaufen ausschließlich solche Produkte, die für den Straßenverkehr zugelassen sind. Dabei bieten die Ersatzteile eine hohe Qualität, die für ein sicheres Fahren unverzichtbar ist. Das trifft auch auf Markenware zu. Sie ist in der Regel langlebiger als günstige No-Name-Produkte. Dadurch sparen Fahrzeughalter nicht nur Geld, sondern auch wertvolle Nerven.

Zu beachten ist darüber hinaus, dass falsche Teile im Wagen das Auto beschädigen können. Daher kann es sinnvoll sein, sich vor einem Kauf an den Kundenservice des Online-Händlers zu wenden. Dieser bietet verlässlichen Rat und unterstützt gerne bei der Auswahl passender Teile. Bei weniger seriösen Anbietern ist die Möglichkeit der Beratung meist nicht gegeben. Auch das ist ein Grund, warum Fachhändler im Netz die erste Wahl darstellen sollten.

Auf die richtige Vorbereitung kommt es an

Vor dem Kauf von Fahrzeugteilen sollten Autobesitzer eine sorgfältige Recherche durchführen. Auch sie kann direkt online erfolgen. Dabei empfiehlt es sich, die Nummern der zu ersetzenden Komponenten zu notieren. Hierbei handelt es sich um die sogenannte OE-Nummer, was für Original Equipment steht. Sie macht die Zuordnung von Auto und Ersatzteilen möglich. Dadurch wird es deutlich einfacher, die passenden Produkte für das eigene Fahrzeug zu finden. Zusätzlich ist es sinnvoll, sich auch in Foren oder bei neutralen Websites über die gewünschten Fahrzeugteile zu informieren. Das vereinfacht die Entscheidung ebenfalls.

Online vergleichen und mehr als nur Geld sparen

Neben seriösen Händlern und einer sorgfältigen Recherche gelingt der Kauf von Autoteilen außerdem, wenn Fahrzeugbesitzer die verschiedenen Angebote miteinander vergleichen. Einerseits können sie dadurch Geld sparen. Andererseits profitieren sie von einer höheren Produktauswahl. Darüber hinaus empfiehlt es sich, auch einen Blick auf die Versandkosten, Garantien oder Rückgabebedingungen zu werfen. Diese variieren je nach Anbieter und gelten für die verschiedenen Autoteile. Gleiches ist in Sachen Lieferdauer zu beachten. Werden Produkte importiert, benötigt das meist viel Zeit. Diese ist nicht immer vorhanden, wobei auch mögliche Zollgebühren beachtet werden müssen.

Individuelle Einschränkungen der Fahrzeugteile ausmachen

Wer ein Autoteil online kaufen möchte, sollte frühzeitig einen Abgleich möglicher Einschränkungen durchführen. Schließlich unterscheiden sich selbst identische Modelle in ihrer Ausstattung. Es kann dadurch zum Beispiel sein, dass ein Fahrzeug aus einem anderen Baujahr oder mit einer anderen Fahrgestell-Nummer nicht mit einem bestimmten Ersatzteil ausstattbar ist. Seriöse Händler im Internet wissen das und geben entsprechende Informationen in der Produktbeschreibung an. Sollte das nicht der Fall sein, können individuelle Einschränkungen direkt beim Kundenservice erfragt werden.

Sich ausreichend Zeit für den Kauf nehmen

Ein 14-tägiges Widerrufsrecht ist beim Kauf von Ersatzteilen für das Auto gesetzlich vorgeschrieben. Im Gegensatz dazu ist die Möglichkeit eines kostenlosen Rückversands kein Standard, den Händler erfüllen müssen. Es ist also unverzichtbar, sich beim Kauf von Teilen für den eigenen Pkw ausreichend Zeit zu nehmen. Schließlich soll der Wagen mit den richtigen Produkten ausgestattet werden, ohne in absehbarer Zeit erneut Reparaturen vornehmen zu müssen.