Dacia Spring Electric – Marktstart im Herbst 2021

Mit dem City-Car Spring präsentiert Dacia sein erstes batterieelektrisches Modell. Die Neuentwicklung zeigt, wie sich die Stärken der Marke in einem modernen Elektrofahrzeug umsetzen lassen. Der Spring vereint rein elektrischen Antrieb mit SUV-Design, zuverlässiger Technik und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Batteriekapazität von 27,4 kWh, der Elektromotor mit 33 kW/44 PS Leistung, sowie Gleich- und Wechselstromladen bis 30 kW ermöglichen alltagsgerechte Reichweiten im Stadtverkehr.

Dacia bietet den Spring ab Herbst 2021 an. Die Lithium-Ionen-Batterie des Dacia Spring erlaubt eine Reichweite im praxisnahen WLTP-Testzyklus von bis zu 230 Kilometern. Im Stadtverkehr ist eine WLTP-Reichweite von 305 Kilometern möglich. Durch Nutzung des energiesparenden ECO-Modus lässt sich die Reichweite weiter steigern. Das flexible Ladesystem erlaubt es, den Akku des City-Cars sowohl per Schuko-Ladung an der haushaltsüblichen Steckdose, über eine Wallbox als auch optional über eine Gleichstrom-Ladestation mit Energie zu versorgen.