Das Auto sieht mehr: Intelligente Sensortechnologien

Noch bewegen sich Autos nicht vollständig alleine ans Ziel. Jedoch haben viele Fahrzeuge bereits heute eine Vielzahl an Fahrerassistenzsystemen an Bord und fahren teilweise automatisiert. Die elektronischen Helfer erleichtern auch das Fahren im quirligen und bisweilen chaotischen Stadtverkehr. Das erfordert jedoch hohe Anforderungen an die Technik. Automobilzulieferer wie Bosch setzen dazu auf intelligente Sensorsysteme. Schließlich muss das Auto jederzeit sein Umfeld im Blick haben und erkennen, was ringsherum passiert. Für diese Umfelderfassung kommt eine Kombination verschiedener Sensoren zum Einsatz, unter anderem Radar und Video. Die neue Generation von Radarsensoren kann das Fahrzeugumfeld noch besser erfassen, selbst bei schlechten Wetter- oder Lichtverhältnissen. So ist das Verfolgen mehrerer Objekte gleichzeitig eine besondere Stärke des Radars - wichtig im quirligen Stadtverkehr. Der Radar erkennt im unübersichtlichen Verkehrsgeschehen relevante Objekte und kann sie voneinander unterscheiden - beispielsweise im Fall eines plötzlich querenden Fahrradfahrers. Dies ermöglicht automatischen Notbremssystemen noch zuverlässiger zu reagieren.