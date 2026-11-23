Beim Kauf des ersten Autos schaut man auf den Kilometerstand, auf Rost und auf den Preis. An das Motoröl denkt kaum jemand, bis im Kombiinstrument die gelbe Ölkanne aufleuchtet. Dann steht man an der Tankstelle vor einem Regal voller Kanister, deren Aufschriften wenig verraten. Fachwissen braucht es trotzdem nicht. Wichtig ist nur, wo der Messstab sitzt und welche Angabe auf dem Kanister wirklich zählt.

Warum das Motoröl so viel ausmacht

Im Motor bewegen sich Kolben und Wellen tausende Male pro Minute. Das Öl verhindert, dass Metall auf Metall reibt. Es leitet außerdem Wärme ab und transportiert Schmutz zum Ölfilter. Fehlt Öl oder ist es zu alt, wird es für den Motor schnell teuer.

Der Blick auf den Messstab

Stellen Sie das Fahrzeug auf eine ebene Fläche und schalten Sie den Motor aus. Ist er warm, warten Sie einige Minuten. Ziehen Sie den Messstab mit dem farbigen Griff heraus, wischen Sie ihn ab, stecken Sie ihn vollständig hinein und ziehen Sie ihn erneut heraus. Der Ölstand sollte zwischen min und max liegen, beim Golf ist das meist ein schraffierter Bereich. Füllen Sie in kleinen Mengen nach. Zu viel Öl kann aufschäumen und schmiert dann schlechter.

Welches Öl zu Ihrem Motor passt

Groß auf dem Kanister steht die Viskosität, etwa 5W-30. Entscheidend ist jedoch die VW-Freigabe aus dem Serviceheft. Am besten fotografieren Sie diese Seite mit dem Smartphone. Fehlt das Serviceheft beim Gebrauchtwagen, hilft eine Übersicht weiter, welches Motoröl der VW Golf 7 braucht. Sie ist nach Motoren und Freigaben sortiert.

Die meisten Golf 7 fahren mit einem 1.2 oder 1.4 TSI oder mit einem TDI. Für sie ist ein Öl nach VW 504 00/507 00 üblich, meist 5W-30 oder 0W-30. Neben dem Original-Öl VAG LongLife III FE 0W-30 gibt es günstigere Markenöle mit derselben Freigabe, etwa MANNOL Longlife 504/507 5W-30. Auch GTI und R benötigen 504 00/507 00. Für ihre stärker belasteten Motoren wählen manche Fahrer Öle mit zusätzlichen Freigaben, zum Beispiel MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30.

Eine Ausnahme ist der 1.5 TSI Evo. Er braucht 0W-20 nach VW 508 00/509 00, etwa CASTROL EDGE Professional LL IV FE oder MANNOL Longlife 508/509. Klassisches 5W-30 gehört nicht in diesen Motor. Umgekehrt passt ein 508-00-Öl nicht in ältere Motoren.

Fehler, die sich leicht vermeiden lassen

Oft landet einfach das Öl im Motor, das noch in der Garage der Eltern stand. Prüfen Sie vorher immer die Freigabe. Achten Sie auch auf die Warnleuchte. Gelb weist meist auf zu wenig Öl hin. Rot bedeutet zu geringen Öldruck. Halten Sie dann sofort an einer sicheren Stelle an, schalten Sie den Motor aus und rufen Sie Hilfe.

Wann ein Ölwechsel fällig ist

Beim festen Intervall wird alle 15.000 Kilometer oder einmal im Jahr gewechselt. Beim LongLife-Service berechnet das Fahrzeug den Zeitpunkt selbst, möglich sind bis zu 30.000 Kilometer. Welcher Modus aktiv ist, sehen Sie im Infotainment unter Fahrzeug und Service.

Wer den Wechsel selbst übernehmen möchte, sollte sich vorher den Ablauf ansehen. Eine Video-Anleitung zum Ölwechsel am Golf 7 zeigt, wie Öl und Ölfilter Schritt für Schritt getauscht werden. Für Einsteiger ist die Werkstatt oft die entspanntere Wahl, zumal Altöl fachgerecht entsorgt werden muss.

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Kurzstrecken im Winter setzen dem Öl zu, weil sich Wasser und Kraftstoffreste darin sammeln. Eine längere Fahrt von Zeit zu Zeit, etwa durch den Kraichgau, hilft. Den Motor im Stand warmlaufen zu lassen bringt nichts und ist in Deutschland untersagt.

Bevor der erste Frost kommt

Ölstand prüfen

Frostschutz ins Scheibenwaschwasser geben

Wischerblätter kontrollieren

Winter- oder Ganzjahresreifen mit Alpine-Symbol aufziehen

alle Leuchten testen

Danach starten Sie auch an eisigen Morgen mit einem guten Gefühl.