Der neue Fiat 500 – E-Mobilität aus Turin

Der neue Fiat 500 ist rein elektrisch angetrieben: Im Vergleich zur alten Variante des Fiat 500 ist der neue quasi ein komplett neues Auto, das auf einer gänzlich neuen Plattform aufbaut. Diese macht den neuen 500 um sechs Zentimeter breiter (jetzt 1,68 Meter) und sechs Zentimeter länger (jetzt 3,63 Meter). Vom Design her bleibt der Elektrische recht nah am Alten: Lediglich die Front kommt etwas steiler daher, die vordere Haube durchschneidet die Rundscheinwerfer. Angetrieben wird der Kleinwagen von einem kräftigen 220 Nm E-Motor an, wie der klassische 500 hat auch der neue Frontantrieb. Beim Einstiegsmodell leistet der Elektromotor 70 kW (95PS) und der Lithium-Ionen-Akku zwischen den Achsen hat eine Kapazität von 23,7 kWh (netto 21,3 kWh). Nach WLTP kommt der »nuovo« mit einer Batterieladung auf eine Reichweite von 298 bis 320 Kilometer. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 150 km/h abgeriegelt. Elektronik sorgt für Sicherheit: Der neue 500 verfügt über einen Totwinkel-Assistenten, eine 360-Grad-Überwachung sowie eine Müdigkeitserkennung.