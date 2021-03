Für alle, die gerne und oft in Schwäbisch Hall sind, zum Beispiel am Samstag zum Shoppen oder Bummeln, am Abend für Theater oder Kino, um Kunst zu genießen oder einfach einmal um auszugehen, für die ist die HallCard genau das Richtige.

Egal ob Parkhaus oder Parkplatz, bei allen von den Stadtwerken bewirtschafteten Parkierungseinrichtungen gilt ein übersichtliches Tarifsystem. An den Parkscheinautomaten kann ebenfalls mit der HallCard geparkt werden. Einfach gewünschte Parkzeit wählen und mit der HallCard bezahlen. Mehr Komfort beim Laden und Parken bietet die HallCard für Elektrofahrzeugbesitzer. Für die Kartenbesitzer erfolgt die Abrechnung des Park- und Ladevorgangs minutengenau gegen das Guthabenkonto bei den Stadtwerken. Der Ladevorgang wird durch das Entfernen des Steckers automatisch beendet. Es ist kein weiterer Gang zum Kassenautomaten nötig.

Und das Beste? Die Karte ist kostenlos. Man zahlt lediglich das Guthaben auf dem Guthabenkonto. Dieses wird bequem und automatisch per SEPA-Lastschrift eingezogen.

Die Vorteile der HallCard auf einen Blick: Bargeldlos Parken und Strom tanken mit einer Karte, moderne E-Tanksäulen in den Parkhäusern, man bekommt den UHF-Aufkleber zum automatischen Öffnen der Schranken und kein Warten und Schlangestehen vor den Parkautomaten mehr. Außerdem wird die Parkzeit minutengenau abgerechnet. Man zahlt nur die Zeit, die man tatsächlich geparkt hat, an Sonn- und Feiertagen sowie nachts ist das Parken sogar kostenfrei und das Guthaben kann automatisch aufgeladen werden, bequem per SEPA-Lastschrift. wol

Mehr Infos unter www.stadtwerke-hall.de/hallcard