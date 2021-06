E-Mobilität in Neuenstadt – Ladesäulen der ZEAG Energie AG

In Neuenstadt am Kocher stehen ab sofort an fünf Standorten Ladesäulen der ZEAG zur Verfügung. Die Ladestationen für E-Autos befinden sich zentral an gut ausgesuchten Punkten, sodass während des Ladevorgangs bequem Erledigungen in angrenzenden Geschäften gemacht werden können.

Die Heilbronner ZEAG Energie AG hat in Kooperation mit der Netze BW in Neuenstadt am Kocher sechs Ladesäulen mit insgesamt zwölf Ladepunkten eingerichtet. Damit wird die zukunftsfähige Entwicklung in puncto Klimafreundlichkeit in der Stadt ein großes Stück vorangebracht. Denn E-Autos leisten einen wichtigen Beitrag zur Luftreinhaltung vor Ort. »Der Verkehr ist einer der Schlüsselfaktoren für die Luft in unseren Städten und Gemeinden«, so Franc Schütz, Vorstand der ZEAG Energie AG. »An allen Ladepunkten der ZEAG laden Elektroautofahrerinnen und -fahrer automatisch Ökostrom. Somit leistet die Stadt Neuenstadt mit ihrer neuen Ladeinfrastruktur einen direkten Beitrag zum Klimaschutz.«

Neuenstadts Bürgermeister Norbert Heuser freut sich, dass die emissionsfreie Mobilität vorangetrieben wird und den Bürgerinnen und Bürgern bequem erreichbare Lademöglichkeiten an mehreren optimal geeigneten Punkten in der Stadt geboten werden. »Gleichzeitig gewinnen die Standorte zusätzlich an Attraktivität, die auch den angrenzenden Ladengeschäften und Gewerbebetrieben während der Fahrzeugladepausen zugutekommt,« betont Heuser. Der Infrastrukturausbau sei bei der Neuenstädter Bevölkerung sehr gefragt gewesen, auch der Mitte April abgeschlossene Aufbauprozess habe viele Neugierige angelockt.

Die E-Mobilität und der damit verbundene Ausbau der Ladeinfrastruktur sei ein wichtiger Baustein des 2019 mit der Bürgerschaft verabschiedeten Neuenstädter Klimaschutzplans. »Heute ist ein wunderbarer Tag für die Stadt,« freut sich Heuser bei der offiziellen Inbetriebnahme der neuen Ladesäulen und bedankt sich bei der ZEAG für die gute Zusammenarbeit.

Lars Ehrenfeld, Projektleiter Ladeinfrastruktur der ZEAG, erklärt, dass das »Tanken« an den Stationen in der Regel mittels einer Karte erfolgt, die man von einem beliebigen Anbieter erhalten kann. Doch auch ohne Karte ist die Bezahlung ganz einfach per QR-Code möglich, der sich an den Ladesäulen befindet. Bei den von der ZEAG verbauten und auch vollständig von ihr betriebenen Modellen handele es sich um den neuesten Stand der Technik, so Ehrenfeld. Denn: »Hier kann man bis zu zehn Mal schneller laden als an einer gewöhnlichen Steckdose.« Die maximale Ladeleistung betrage 22 kW, die bei gleichzeitigem Laden zweier Fahrzeuge dynamisch aufgeteilt werde.

Die Kosten für den bezogenen Ladestrom sind unterschiedlich und hängen vom jeweils gewählten Anbieter ab, den der Kunde für seinen Zugang wählt. Die ZEAG bindet die Stationen in Neuenstadt an Europas größte Roaming-Plattform an. Diese werden somit Teil des größten Ladeverbundes in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die 6 neuen Ladesäulen mit insgesamt 12 Ladepunkten in Neuenstadt am Kocher: