Elektrisch in die Zukunft Starten: Elektromobilität im Kreis Ludwigsburg

Gibt es genug Ladestationen? Wie tanke ich mein Elektroauto auf? Woher bekomme ich eine Wallbox? Wer aufs E‑Mobil umsteigen will, hat viele Fragen. Wer könnte sie besser beantworten als die Stadtwerke Ludwigsburg‑Kornwestheim (SWLB), der regionale Energieversorger und E‑Mobilitäts‑Dienstleister.

Wie steht es um die Elektromobilität in Deutschland?

Laut der aktuellen Erhebung des Zentrums für Sonnenenergie‑ und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg (ZSW) gab es Ende 2019 insgesamt 7,9 Millionen E‑Autos weltweit – ein Plus von 2,3 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Deutschland belegt hinsichtlich der Neuzulassungen von E‑Autos im Ranking Platz 8: Bei uns waren es 2019 bundesweit über 231.000 E‑Autos.

Wie sieht die Ladeinfrastruktur in der Bundesrepublik aus?

Während die Zahl der Tankstellen in Deutschland von mehr als 46.000 im Jahr 1970 auf rund 14.500 sank, stehen Elektroautos heute sechsmal mehr Ladesäulen zur Verfügung als vor fünf Jahren. So wie eine Tankstelle mehrere Zapfsäulen hat, besitzt auch eine Ladesäule meist mehrere Ladepunkte. Der Bundesverband der Energie‑ und Wasserwirtschaft (BDEW) hat in seinem Ladesäulenregister bis Mitte 2019 über knapp 16.000 öffentliche und teilöffentliche Ladepunkte erfasst.

Wie sieht die Infrastruktur in der Umgebung von Ludwigsburg und Kornwestheim aus?

In Ludwigsburg und Kornwestheim kann man heute bereits an über 40 Ladepunkten der SWLB FAVORITSTROM – den Ökostrom mit dem ok‑Power‑Siegel tanken. Dieses Netz wird weiter ausgebaut. Angesichts von durchschnittlich 0,7 Ladevorgängen pro Tag an jedem Ladepunkt sicher eine aktuell gut ausgebaute Infrastruktur, die mit steigender Nutzung auch noch erweitert wird.

Wo und wie kann man sein E‑Auto laden?

Mit der SWLB‑Ladekarte tanken alle Besitzer eines E-Autos an den Ladepunkten der SWLB sowie an vielen weiteren Stellen in Deutschland, Österreich und in den Niederlanden Strom. Mehr Infos dazu und wo genau sich die Ladesäulen befinden, gibt es online unter www.swlb.de/emobilitaet.

Wie kann man zu Hause das eigene E‑Auto laden?

Für alle, die schon ein E‑Auto besitzen und bequem zu Hause tanken wollen, geht das am besten mit einer Wallbox. Die lässt sich sogar erstaunlich einfach einbauen. In nur drei Schritten kommt die SWLB‑Wallbox direkt ins Eigenheim:

Der erste Schritt ist wie so oft eine gute Beratung. Alle Interessierten können sich in den Kundencentern der SWLB beraten lassen. Alternativ kann man sich auch ganz einfach online über das Angebot informieren.

Beim zweiten Schritt handelt es sich um die Entscheidung. Hier gilt es das passende Wallbox‑Angebot zu finden und anschließend mit den SWLB-Experten einen individuellen Vor‑Ort‑Termin zu vereinbaren.

Der letzte Schritt ist dann die Installation. Ein regionaler Fachbetrieb bringt die Wallbox zu Hause an– und die SWLB lassen den Strom fließen. Übrigens: Für eine Wallbox braucht man keine Garage. Die Wallbox ist spritzwassergeschützt und damit auch an der Hauswand oder unter einem Carport gut aufgehoben.

Welche Kosten kann man bei einer Wallbox erwarten?

Das wichtigste ist, sich für die Wallbox zu entscheiden, die zum eigenen E‑Auto passt: Die Wallbox Basic mit einer Leistung von 11kW gibt es bei den SWLB bereits für 999 Euro.

Gibt es spezielle Stromtarife für eine Wallbox?

Ja, bei den SWLB gibt es alles aus einer Hand, umweltschonend und einfach: Zur SWLB-Wallbox kann man direkt den Stromtarif FAVORITSTROM Treue E‑Power buchen. Wenn man bereits Strom‑ oder Gaskunde der SWLB ist, gibt es einen 12,5 Prozent Rabatt auf den Energiepreis, als Neukunde kann man sich auf 10 Prozent Rabatt freuen. Der Strom ist 100 Prozent Öko zertifiziert. Außerdem erwartet alle Kunden eine 30 Monate Energiepreis‑Garantie.

Aktuelle Informationen zur E‑Mobilität in der Region finden sich unter www.swlb.de/emobilitaet.de