Fahrwerk für 1914 PS Elektro- Sportwagen Rimac C_Two

Seit mehreren Jahren ist der Fahrwerkhersteller KW automotive Entwicklungspartner und Lieferant für ausgewählte Sondermodelle der Automobilindustrie.

Auch der kroatische Elektro-Automobilhersteller Rimac Automobili setzt auf die Expertise von KW automotive. Beim Rimac C_Two handelt es sich um ein Hypercar GT (Gran Turismo), welches auf langen Reisen mit seinem Fahrkomfort überzeugen muss und dabei auch auf Rennstrecken außerordentlich performt. Innerhalb von 11,6 Sekunden beschleunigt der Rimac C_Two aus dem Stand auf 300 km/h. Dementsprechend hoch sind die Anforderungen an das Fahrwerk. Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit befindet sich der Rimac C_Two in der finalen Phase der Feinabstimmung des vollaktiven KW Fahrwerks.

KW automotive ist in seinem Segment in der Entwicklung und Fertigung adaptiver Gewindefahrwerke, KW-Softwareregelsysteme, KW-Fahrwerksteuergeräten und KW-Magnetproportionaldämpferventilen führend. Bei dem von KW entwickelten Fahrwerk für den Rimac C_Two handelt es sich um ein vollaktives Gewindefahrwerk mit adaptiver Ventilsteuerung und hydraulischem Liftsystem. Der Elektro-Sportwagen verfügt über 1.914 PS und innerhalb von 11,6 Sekunden beschleunigt der Hypercar auf Tempo 300 (0 bis 100 km/h unter 2 Sekunden). Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 412 km/h. Die verwendete Batterietechnologie erlaubt eine Reichweite von bis zu 550 Kilometern. Neben dem Fahrwerk entwickelte KW automotive für seinen Kunden Rimac Automobili auch die Fahrwerksteuerung und Fahrwerkregelelektronik. »Unser aktives Fahrwerk im C_Two ist aktuell das innovativste Produkt, das wir entwickelt haben und im Programm führen. Es erfüllt sämtliche hohen Anforderungen, die Mate Rimac für den C_Two wünscht«, so KW automotive Geschäftsführer Klaus Wohlfarth. »Auf die jüngste Partnerschaft unserer beiden Marken sind wir ziemlich stolz, seit über zehn Jahren arbeiten wir mit Mate zusammen und entwickelten für seinen elektrischen BMW-Rennwagen ein Fahrwerk. Dieser BMW inspirierte Mate damals mit der Entwicklung und dem Bau von Elektro-Hypercars zu beginnen.«

Der Rimac C_Two steht mit seinen Rädern bei den Tests auf vier Stempeln. Bei den sogenannten »4-Post-Sweeps« werden verschiedene Parameter wie Achskinematik, Federraten, Federwege, Dämpfereinstellungen, Dämpfersetups und vieles mehr getestet. Jeder einzelne Stempel verfügt über eine Radlastwaage und wird hydraulisch bewegt. Dabei entsteht in den Leitungen und Schläuchen des Prüfstands ein Druck von bis zu 230 bar. Durch die Bewegung der vier großen Stempel wird die gesamte Karosserie des Rimac C_Two in Schwingung versetzt.

