Harald Stuis im Interview

Seit zwei Jahren ist Harald Stuis Geschäftsführer des Autohaus Heusel. Nach dem schweren Schicksalschlag, dem unerwarteten Tod von Bernd Heusel, führt Stuis die Tradition von Gründer Erwin Heusel und seinem Sohn Bernd weiter und leitet die Autohäuser Audi und SEAT in Reutlingen sowie VW in Metzingen. Damit zeichnet er sich als Geschäftsführer für über 180 Mitarbeiter verantwortlich. Im MORITZ-Interview zieht Stuis eine Bilanz über seine Zeit als Geschäftsführer. Er spricht über Erfolge im Teambuilding, Synergien zwischen den drei Autohäusern und zukünftige Automodelle bei Heusel.

Wo sehen Sie ihre größten Highlights als Geschäftsführer?

Wenn ich die Zeit Revue passieren lasse, muss ich ganz klar sagen, dass vor allem das Team im Autohaus Heusel zu überzeugen weiß. Ich habe die Position als Geschäftsführer natürlich in einer ausgesprochen schwierigen Lage übernommen, konnte mich aber immer auf die großartige Unterstützung meiner Belegschaft verlassen. Ohne ein gutes Team im Hintergrund zu haben, hätte ich als Einzelperson die Herausforderungen, vor denen ich stand, nie bewältigen können. Es freut mich einfach zu sehen, wie stark der Zusammenhalt im gesamten Team über alle drei Häuser hinweg ist. Bei unserer letzten Betriebsfeier auf der Burg Lichtenstein haben über 100 Kollegen mitgefeiert, das war ein sehr angenehmer Tag, der die Früchte unserer Arbeit der letzten Jahre gezeigt hat.

Wie kann man Teil ihres Teams werden?

Wir sind natürlich immer auf der Suche nach fachlich qualifizierten Mitarbeitern. Aber wie das so oft ist, die Richtigen zu finden ist sehr schwer. Deshalb gehört zum Konzept der Autohäuser, dass wir verstärkt auf die eigene Ausbildung und damit den eigenen Nachwuchs setzen. Dazu bieten wir ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen an. Von den Berufsfeldern Automobilkaufmann/-frau sowie KFZ-Mechatroniker und Fahrzeuglackierer bis hin zum Karosserie- bzw. Fahrzeugbaumechaniker finden alle, die rund ums Auto tätig sein wollen ein ansprechendes Ausbildungsangebot. Die Zeugnisse der Auszubildenden landen dabei immer auch auf meinem Schreibtisch, sodass bei individuellen Schwächen gegengesteuert wird. Ein weiterer Vorteil unseres Hauses ist, dass die Auszubildenden drei verschiedene Marken mit Audi, Seat und VW kennenlernen

Wie schwierig ist es, drei so verschiedene Automarken unter einen Hut zu bringen?

Natürlich kann es sehr herausfordernd sein. Die großen Autobauer haben oft spezielle Vorstellungen davon, wie eine Vertretung auszusehen hat. Darüber hinaus gibt es viele externe Termine, die ich als Geschäftsführer wahrnehmen muss. Da sehe ich mein eigenes Büro kaum in der Woche. Allerdings bietet es auch große Chancen so gut vernetzt zu sein. Wir können eine sehr breite Angebotspalette anbieten, sowohl was das Fahrzeugangebot, als auch unsere technischen Möglichkeiten in der Werkstatt angeht. Gerade unsere Mechaniker und unsere hauseigene Verwaltung profi tieren enorm von den Synergieeff ekten zwischen den drei Häusern. Natürlich ist man auch immer am Puls der Zeit. Gerade was neue Modelle und Trends angeht, geben drei Marken einen umfassenden Überblick über die Branche.

Auf welche neuen Modelle können sich die Kunden freuen?

Im Herbst und Frühjahr werden sehr interessante Modelle erscheinen. SEAT punktet vor allem mit seinem neuen Kleinwagen, dem Cupra Ibiza, der als Sportmodell einiges an Power unter der Motorhaube hat. Für alle die sich etwas länger gedulden können, wird dann Anfang 2019 ein neues SUVFlaggschiff mit dem SEAT Tarraco vom Band in unsere Halle laufen. Auch VW schickt mit dem VW Polo SUV/T-Cross in diesem Herbst einen starken SUV ins Rennen, der dann Anfang nächsten Jahres von der Sportversion des VW T-Roc unterstützt wird. Audi hat mit dem Q8 schon einen starken und gleichzeitig eleganten SUV geliefert, der absolut zu überzeugen weiß. Mit dem neuen e-tron steht dazu noch ein innovatives E-Auto mit enormer Reichweite von 400 Kilometern in den Startlöchern, der auf sehr positive Resonanz bei unseren Kunden stößt.

Audizentrum Reutlingen,

Rommelsbacher Straße 69, 72760 Reutlingen

SEAT Autohaus Heusel,

Emil-Adolff-Straße 12, 72760 Reutlingen

VW Autohaus Heusel,

Ulmer Straße 119, 72555 Metzingen

www.autohaus-heusel.de