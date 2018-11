Komp akte E-Mobilität mit dem VW E-Golf

× Erweitern Foto: Audi AG VW E-Golf VW E-Golf

Jeder kennt ihn, viele mögen ihn. Der Golf ist das Sinnbild der unteren Mittelklasse. Das sichere Fahrverhalten, die gute Verarbeitung und die Vielzahl der erhältlichen Assistenzsysteme werden bereits als selbstverständlich angesehen. Nun bietet VW den Golf auch als Elektroauto an. Auch im Bereich der Elektromobilität gehört der Golf zum Besten was angeboten wird. Der Fahrer muss die Bedienung kaum erlernen. Serienmäßig wird an Schuko-Steckdosen geladen- bei einer Ladezeit von bis zu 13 Stunden, die an Schnellladestationen auf etwa 30 Minuten reduziert werden kann. Der 85kW/115 PS starke Elektromotor sorgt bis 140 km/h für ordentliche Fahrleistungen, danach ist er abgeregelt. Die Geräuschdämmung ist hervorragend - die Antriebseinheit wird im Innenraum kaum wahrgenommen. Die maximale Reichweite des Golfs beträgt 231 Kilometern. Der E-Golf setzt das Konzept der Elektromobilität also bestmöglich um.

