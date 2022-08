Ladestellplätze in SWLB Parkierungen werden markiert

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim haben die Markierungsarbeiten ihrer neuen Stellplätze mit Ladeinfrastruktur in ihren Parkierungsanlagen in Ludwigsburg und Kornwestheim gestartet. Für die Markierungen werden die Stellplätze gesperrt. Die Benutzung der Ladeinfrastruktur während der Arbeiten nicht möglich. Gestartet wurde am 29. August – das von der SWLB beauftragte Unternehmen aus Kornwestheim benötigt dafür circa zwei Wochen. Nach Beendigung der Markierungsarbeiten muss das aufgebrachte Material rund eine Woche aushärten.

Begonnen wird in der Rathaus- sowie Akademiehofgarage. Ab circa 30. August wechselt das Unternehmen in die Parkierungsanlage Solitude. Hiernach folgen das Parkhaus Asperger Straße sowie das Parkhaus Bahnhof und die Tiefgarage Arena. Im Anschluss daran werden die Markierungen im Parkhaus Walckerpark, auf der Bärenwiese West sowie in der Tiefgarage Holzgrund in Kornwestheim vorgenommen. Die Bodenmarkierungen der einzelnen Stellplätze beinhalten sowohl die Stellplatz-Begrenzungen als auch die E-Fahrzeug-Piktogramme und machen die E-Ladesäulen der SWLB gut sichtbar.