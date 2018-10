LVM mit Autoversicherung in fast allen Kategorien »sehr gut«

× Erweitern LVM

Die Kfz-Versicherung der LVM hat im aktuellen Fairness-Ranking der Zeitschrift Focus-Money (Heft 12/2018) in fast allen Kategorien die Note »sehr gut« erreicht. Damit sichert sich die LVM zum siebten Mal in Folge auch im Gesamturteil die Bestnote sowie den damit verbundenen Titel als »Fairster Kfz-Versicherer 2018«. Im Auftrag von Focus-money hatte das Analyseinstitut ServiceValue rund 2.300 Versicherte zu ihrem aktuellen Autoversicherer befragt. Beurteilt haben die Kunden die Fairness von insgesamt 37 Gesellschaften (11 Direkt- und 26 Serviceversicherer) in den Teilkategorien »Kundenservice«, »Preis-Leistungs-Verhältnis«, »Kundenkommunikation«, »Produktangebot«, »Schadensregulierung« und »Kundenberatung«. Gemessen wurden hierbei unter anderem die Erreichbarkeit von Mitarbeitern, das Eingehen auf Kundenbedürfnisse, Kulanzverhalten oder die Reaktionszeit im Schadenfall. Die LVM – fünftgrößter bundesdeutscher Kfz-Versicherer – überzeugte die Befragten auf ganzer Linie.

»Dass die Kunden uns Jahr für Jahr immer wieder ein so positives Feedback geben bestätigt uns darin, dass wir mit unserem Konzept aus Top-Service, umfassenden Leistungen und persönlicher Beratung goldrichtig liegen«, so LVM-Vertrauensleute Madeleine & Paul Zepf aus Mosbach.

Wer eine faire und persönliche Beratung bei Versicherungs-, Vorsorge- und Vermögensplanung sucht, der ist bei LVM Versicherung Zepf & Weber in Mosbach genau richtig. Hier wird auf solide Produkte, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und die Zufriedenheit der Kunden gesetzt. Ein Beratungsgespräch ist kostenlos.

