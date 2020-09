Meisterfachbetrieb Doctor Car bietet vollen Service

Der Meisterfachbetrieb Doctor Car bietet alle kosmetischen Arbeiten, wie z.B. Karosserie und Lack, Dellenentfernung, Fahrzeugpflege, Kasko-und Unfallschäden – Doctor Car hat für alles eine maßgeschneiderte Lösung. Nach einem Unfall wird die Schadensabwicklung übernommen. Ein KfZ-Gutachter befindet sich im Hause. Doctor Car führt Karosserie-und Lackierarbeiten aus. Unabhängig vom Zustand oder Hersteller ist er im Stande, das geliebte Prachtstück zum alten Glanz zu bringen. Das System bei der Lackreparatur wurde über Jahre hinweg in Deutschland entwickelt. Fallen bei der Beseitigung kleinerer Schäden unverhältnismäßige hohe Kosten an, lassen sich mit dem Smartrepair-System Schönheitsfehler unkompliziert und preiswert beheben – in 30 bis 90 Minuten! Schnell, preiswert und umweltbewusst – bei DoctorCar in Heilbronn ist man stets auf der sicheren Seite.

Doctor Car – Meisterfachbetrieb

Etzelstr. 37, 74076 Heilbronn

Fon: 07131-6446470, www.doctorcar24.de