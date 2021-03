Mitsubishi: Neue Plug-In-Hybride

Mitsubishi bringt in diesem Jahr eine neue Version des Outlander auf den Markt. Das Modell kommt auch wieder als Plug-in-Hybrid.

Der neue Outlander wurde Mitte Februar via Live-Stream enthüllt und ist bereits die vierte Outlander-Generation. Die Entwicklung des neuen Outlander steht für Mitsubishi unter dem japanischen Motto »I-Fu-Do-Do«, was majestätisch und authentisch bedeutet. Der SUV soll also Kraft und Qualität transportieren. Im Vergleich zum Vorgänger legt das neue Modell deutlich zu: Ers ist etwa fünf Zentimeter länger und vier Zentimeter höher.

Ebenfalls bringt der japanische Hersteller ab Frühjahr 2021 den neuen Eclipse Cross Plug-in Hybrid auf den Markt. Dieser stellt eine Verschmelzung von Hybrid, Coupé und SUV dar. Erhältlich ist er in vier Varianten: Basis, Plus, Plus mit Intro Edition-Paket sowie Top. Dem Vorgängermodell des Eclipse Cross wurde ein Facelift verpasst: Mit gewachsenen Überhängen an Front und Heck wirkt der Eclipse Cross dynamischer. Auch erhält er einen aufgefrischten Kühlergrill, eine anders geformte Frontschütze und modifizierte Scheinwerfer. Insgesamt legt der Eclipse Cross durch die Design-Änderungen um 1,4 cm in der Gesamtlänge zu.

Foto: Mitsubishi Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In-Hybrid

Das Fahrzeug ist mit modernstem Plug-in-Know-how ausgestattet. An der Haushaltssteckdose lädt sich der Akku in vier bis sechs Stunden auf, an einer Schnellladestation kommt er in 25 Minuten auf 80 Prozent. Außerdem ist es möglich, den Akku per Sonnenenergie aufzuladen: Der so gewonnene Strom kann per Wallbox in den Haushaltsstrom eingespeist werden.

Autohaus Schneider, Urbanstraße 39-49, 74074 Heilbronn, Fon: 07131-1274210

www.autohaus-schneider-heilbronn.de