Mobilität der Zukunft im Seat Leon TGI

Seat hat für sich die Frage, ob Erdgas die automobile Zukunft ist, mit einem deutlichen Ja beantwortet. Und dafür gibt es sehr gute Gründe: Ein Verbrennungsmotor, der Erdgas nutzt, stößt um ein Drittel weniger Kohlenstoffdioxid aus als einer, der mit Benzin befeuert wird und ein Viertel weniger als ein Dieselmotor. Darüber hinaus wird fast kein Feinstaub freigesetzt und die Stickoxidbelastung sinkt um die Hälfte. Dabei spart der Leon-Kombi aber keinesfalls an ordentlicher Power unter der Motorhaube. Der direkt eingespritzte und per Turbo aufgeladene Reihenvierzylinder zieht mit seinen 110 PS und 200 Nm mehr als kräftig. Der Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 ist in knapp 11 Sekunden erledigt Auch in puncto Laufkultur gleicht der Seat Leon im Erdgasmodus kaum anders an als in dem mit Benzin. Letzterer kommt übrigens nur zum Einsatz, wenn der 15 Kilo große Gastank im Bereich des Hecks leer ist. Der Umstieg wird dabei automatisch erledigt.

Mehr Infos unter: www.seat.de