Motorrad- vermietung mit Kompetenz

Nicht immer ist es möglich oder sinnvoll ein eigenes Motorrad zu besitzen. Man hat vielleicht nicht genügend Platz oder keine Lust sich um alles zu kümmern und möchte einfach nur entspannt Motorrad fahren. Vielleicht will man nur seine Erfahrungen etwas auffrischen oder auch eine Motorrad-Reise unternehmen. Dann sind Michael und Heike Schumacher von Rent-A-Legend mit ihrer jahrelangen Erfahrung die richtigen Ansprechpartner. Die reisefertigen Motorräder, die bei ihnen gemietet werden können, sind mit allem Nötigen ausgestattet und stehen für die einzigartige Motorradtour bereit. Sie verstehen sich als professioneller Dienstleister rund um das Motorrad bei dem die kompetente und individuelle Beratung des Kunden nicht nur eine Floskel ist und immer an oberster Stelle steht. Neben den Mietmotorrädern bieten sie auch Infos zur Motorradkleidung und den passenden Motorradhelm, der richtigen Reisevorbereitung, der Pflege des eigenen Bikes, sowie wissenswertes zum Kauf eines gebrauchten Motorrads an.

Schumacher GmbH, Johanniterstraße 39, 74182 Obersulm, Fon: 0171-2102704 oder 0175-6355295, www.rent-a-legend.de