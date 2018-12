× Erweitern Foto: Schwabengarage Schwabengarage

Einladend und zukunftsweisend – nach umfangreichen Umbaumaßnahmen erstrahlt der Volvo Showroom der Schwabengarage GmbH in der Cannstatter Straße in Stuttgart in neuem Glanz. Außen wie innen empfängt die Besucher elegantes skandinavisches Design. Die neue Gestaltung nach der Volvo Retail Experience begeistert Kunden und Mitarbeitergleichermaßen.