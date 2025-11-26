Neuer Showroom in Weinsberg: Autohaus Schick präsentiert die BYD-Marke

BYD direkt vor der Haustür: In den ­vergangenen Jahren feierte die Automarke, die sich auf Elektrofahrzeuge und Hybrid-Lösungen spezialisiert hat, in Deutschland einen rasanten Aufstieg. Am 13. Dezember ­eröffnet unter der Leitung des Autohauses Schick ein neuer BYD-Store in Weinsberg.

BYD Auto ist ein Automobilhersteller, der sich auf Elektrofahrzeuge und Energiespeicherlösungen spezialisiert hat und Modelle für jeden Bedarf anbietet. Auf der Technik-Seite hat BYD die branchenführende Blade-Batterie, die e-Plattform 3.0 und die Dual-Mode-Hybridtechnologie entwickelt – wichtige Meilensteine, um die Umstellung von erdölbasierter Mobilität auf Elektrofahrzeuge zu beschleunigen. BYD ist in Deutschland klar im Trend – und ab sofort auch in Weinsberg zu finden. Unter der Leitung des Autohauses Schick reiht sich die neue Marke perfekt in das bestehende Angebot vorwiegend italienischer Marken ein.

»Mit der Aufnahme der Marke BYD erweitern wir nicht nur unser Angebot an Modellen«, so Tina Schick vom gleichnamigen Autohaus, »Wir stehen auch als Servicepartner direkt vor Ort zur Verfügung, so wie wir es seit Jahrzehnten für unsere bekannten Marken tun.«

Große Eröffnung des neuen BYD-Stores in Weinsberg ist am 13. Dezember. Hier hat man die Gelegenheit, die neuen Modelle direkt in Probefahrten selbst zu testen. Dazu gibt es Snacks und Getränke, ein familienfreundliches Rahmenprogramm und selbstverständlich eine persönliche Beratung durch das fachkompetente Team des Autohauses Schick. Und das ist noch nicht alles: Wer zwischen 9 und 17 vorbeikommt, hat die Chance einen neuen »BYD Dolphin Surf« im Wert von rund 18.900 € zu gewinnen. Den ganzen Tag warten Sofortgewinne und Überraschungen auf Besucher – ein Besuch lohnt sich also in jedem Fall.

Wer nicht warten möchte: Beratung und Verkauf zu den neuen Modellen starten ab sofort. Probefahrten sind bereits jetzt mit allen BYD-Modellen möglich. Hierzu einfach kurz anrufen – Termin vereinbaren – losfahren.

Eröffnungsfeier BYD-Store

Sa. 13. Dezember, 9 bis 17 Uhr

Autohaus Schick GmbH, Hallerstraße 47, 74189 Weinsberg

Fon: 07134-911900

www.autohaus-Schick.com