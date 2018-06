× Erweitern Foto: Porsche AG Porsche Festival

Porsche feiert 2018 »70 Jahre Porsche Sportwagen« und würdigt dieses besondere Jubiläum mit zahlreichen Aktivitäten auf der ganzen Welt.

Den Auftakt bildet die Sonderausstellung »70 Jahre Porsche Sportwagen« vom 09. Juni 2018 bis 06. Januar 2019 im Porsche Museum.

Am Wochenende des 16. und 17. Juni 2018 empfängt der Sportwagenhersteller Mitarbeiter, Zuffenhäuser und Interessierte zum »Porsche Festival – 70 Jahre Sportwagen« in und um das Porsche Museum in Stuttgart.

Geboten werden Interaktionen für Besucher Groß und Klein, kurze Werksführungen, Bands, Foodtrucks, Rennsport live aus Le Mans sowie die Übertragung des WM-Spiels Deutschland – Mexiko.

Der Eintritt ist an diesem Wochenende kostenfrei.