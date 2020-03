Neue Generation Smart: wegweisend, digital, urban

Neue Generation Smart: wegweisend, elektrisch, urban

Smart gestaltet die Zukunft elektrisch. Seit 2020 verzichtet die Marke als erster Hersteller der Welt vollständig auf Modelle mit Verbrennungsmotor und fährt mit dem konsequenten Umstieg auf die batterieelektrische Antriebstechnologie zurück in die Zukunft.

Die Rückkehr des elektrisches Originals

Die neue Generation des smart EQ fortwo und EQ fourfour haben sich dabei von den ikonischen Details der ersten Generationen inspirieren lassen und in die neue Ära der Elektromobilität übersetzt. Ein kurzer Radstand und mächtige Spurbreite machen den smart in Kombination mit seiner direkten Lenkung einzigartig agil. Der schnelle City-Flitzer schafft den Ampelsprint von 0 auf 60 km/h in nur 4,8 Sekunden. Die Reichweite der bewusst kompakte gehaltenen Hochvolt-Batterie beträgt für den Stadtverkehr bestens geeignete 159 Kilometer.