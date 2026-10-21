»The Spirit of Nippon – Community Day« im Technik Museum Sinsheim (31.10.26)

Wer japanische Autos verstehen will, erfährt viel von den Menschen, die sie fahren, pflegen und verändern. Genau diese Begegnungen stehen beim „The Spirit of Nippon – Community Day“ am 31. Oktober 2026 im Technik Museum Sinsheim im Mittelpunkt. Von 10 bis 16 Uhr geben Fahrzeughalter, Leihgeber und Fachleute persönliche Einblicke in die japanische Automobil- und Tuningszene. Eine Woche nach dem Start der Sonderausstellung „The Spirit of Nippon“ ist der Community Day die erste Veranstaltung des begleitenden Programms. Interviews, Tech-Talks, ein Tuningtreffen und ein Drift-Simulator verbinden Fachwissen mit Fahrbegeisterung. Die Teilnahme ist im regulären Museumseintritt enthalten. Weitere Informationen zum Programm gibt es unter www.technik-museum.de/de/events/jahreskalender/nippon-community-day.

Expand Foto: TMSNHSP Museumsmitglied Denis Marasciulo führt beim Nippon Community Day am 31. Oktober 2026 durch die Interviews und Gesprächsrunden mit Fahrzeughaltern, Leihgebern und Fachleuten.

Im Mittelpunkt des Community Days stehen die Menschen hinter den Nippon-Fahrzeugen: In Interviews und Gesprächsrunden berichten sie von ihren Erfahrungen und ihrer Begeisterung für japanische Autos. Durch den Tag führt Museumsmitglied Denis Marasciulo von StreetWerk, der bereits mehrere Veranstaltungen in den Technik Museen Sinsheim Speyer als Moderator und Experte begleitet hat. Zu seinen Gesprächspartnern am 31. Oktober gehört Christian Müller von RHD Speedmaster, der als Tuning- und Importexperte Einblicke in sein Fachgebiet gibt. In den Tech-Talks erläutern in der Szene bekannte Sachverständige des TÜV SÜD, worauf es bei Importrichtlinien, EU-Zulassungen und Gutachten ankommt. Leihgeber der Ausstellung erzählen zudem, was sie an asiatischen Fahrzeugen fasziniert und wie sich ihre Leidenschaft entwickelt hat.

Auch auf dem Außengelände wird japanische Autokultur sichtbar: Im Museumsinnenhof werden 30 VIP-Fahrzeuge präsentiert. Auf der Sonderparkfläche am Parkplatz P1 findet ein kleines Nippon Tuning Treffen statt. Halter japanischer Fahrzeuge aller Marken und Baujahre sind willkommen und können spontan dazukommen. Dabei ist Gelegenheit für Benzingespräche mit der Community – über eigene Projekte, technische Lösungen und Erfahrungen am Steuer. Auf dem Parkplatz P3 bietet Driftweltmeister Harry Müller Mitfahrgelegenheiten in seinen Drift-Taxis an. Wer lieber selbst ins virtuelle Cockpit wechseln möchte, kann den Drift-3Motion-Simulator von RaceRoom ausprobieren. Asiatische Speisen ergänzen das Angebot.

Expand Foto: TMSNHSP Noch im Umbau, bald Treffpunkt für Japans Autokultur: In Halle 3 entsteht die Sonderausstellung „The Spirit of Nippon“. Am 31. Oktober 2026 bringt der erste Community Day hier Fahrzeughalter, Fachleute und Besucher zusammen.

Der Community Day bildet den Auftakt zum Veranstaltungsprogramm der Sonderausstellung „The Spirit of Nippon“, die am 24. Oktober 2026 im Technik Museum Sinsheim startete. Auf über 3.000 Quadratmetern in Halle 3 zeigt sie bis zum 10. September 2028 rund 30 regelmäßig wechselnde Fahrzeuge aus den Bereichen Klassiker, JDM und Tuning, Motorsport sowie „Abseits der Straße“. „Japan verbindet Technik, Popkultur und Lifestyle auf einzigartige Weise. Gerade für die jüngere Generation gehören Tuning, Gaming und Lifestyle ganz selbstverständlich zusammen. Genau diese Wechselwirkung wollen wir in der Ausstellung zeigen“, erklärt Tobias Sohns, Ausstellungsleiter der Technik Museen Sinsheim Speyer. Getreu dem Motto „Für Fans von Fans“ ergänzen Treffen und Aktionen die Fahrzeugpräsentation und schaffen Raum für persönlichen Austausch. Wissen zu teilen und Interesse an technischen Entwicklungen zu wecken, entspricht dabei dem Vereinsgedanken, der die beiden Museen trägt.

Programm

09:00 - 10:00 Uhr Allgemeines ankommen, freies Erkunden Aussengelände / Halle 3

10:00 - 10:15 Uhr Offizielle Begrüssung und Vorstellung des Programms Halle 3

10:00 - 16:00 Uhr Drift Taxi mit Harry Müller Außengelände P3

10:15 - 10:30 Uhr The Story behind „The Spirit of Nippon“ / Wie alles entstand Halle 3

11:30 - 11:45 Uh Interview Chris Müller / RHD Speedmaster Halle 3

12:00 - 12:15 Uhr Tech Talk #1 TÜV SÜD Halle 3

12:30 - 13:00 Uhr Feel the Spirit / Top 30 Cars Aussengelände Innenhof

13:15 - 13:30 Uhr Interview Leihgeber #1 Halle 3

13:30 - 15:00 Uhr Pause

15:00 - 15:15 Uhr Tech Talk #2 TÜV SÜD Halle 3

15:20 - 15:30 Uhr Interview Leihgeber #2 Halle 3

15:35 - 15:45 Uhr Interview Leihgeber #3 Halle 3

15:45 - 15:50 Uhr Top 3 / Feel the Spirit Cars Aussengelände Innenhof

15:55 - 16:00 Uhr Offizielle Danksagung Halle 3

16:00 - 18:00 Uhr Gemütliches Ausklingen / small Talks Aussengelände / Halle 3