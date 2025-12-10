Unterwegs zwischen Campus, WG und Heimat - Warum viele Studierende ihre Autos unterschätzen – und wie kleine Checks den Alltag leichter machen

Das Studentenleben ist ständig in Bewegung. Da bist du auf dem Campus in der Vorlesung, eine Stunde später schon in der WG mit deinen Mitbewohnern und abends auf einer Party irgendwo in der Innenstadt. Und am Wochenende fährst du nach Hause. In diesem Rhythmus wird das Auto für viele junge Menschen zu einem echten „Rettungsanker“: Es hilft dabei, große Einkäufe aus dem Supermarkt zu transportieren, Umzugsgut zu befördern, zum Praktikum zu fahren oder zum Nachtjob zu gelangen.

Trotz der Bedeutung des Autos schenken junge Fahrer kleinen technischen Details jedoch in der Regel keine Beachtung. Das Auto wird als selbstverständlich angesehen – solange es fährt. Diese Nachlässigkeit hat ihren Preis. Nach Angaben von destatis.de waren technische Defekte im Jahr 2024 die Ursache für 3923 Unfälle im Straßenverkehr.

Die Autos von Studenten werden oft unterschätzt

Die meisten Studenten kaufen keine Neuwagen, sondern günstige Gebrauchtwagen – von Freunden, Bekannten oder Verwandten. Oft sind das Autos, die „ein bisschen laut sind, aber fahren“, und deren Hauptvorteil der niedrige Preis ist. Und oft gilt: Je mehr Studenten ihre Autos nutzen, desto weniger Aufmerksamkeit schenken sie ihnen. Die Wartung wird auf ein Minimum reduziert: Der Ölwechsel wird hinausgezögert, Reifen werden „irgendwie“ gekauft und der Service wird bis zum letzten Moment aufgeschoben.

Aber die Folgen holen einen schnell ein: eine unerwartete Panne vor einer wichtigen Prüfung oder auf dem Weg nach Hause, ein platter Reifen, ein überhitzter Motor oder defekte Scheinwerfer vor der Nachtschicht. Das Ergebnis: mehr Stress, mehr ungeplante Ausgaben und weniger Freiheit.

Kleine Checks, die das Leben von Studenten erleichtern

Ein paar einfache Gewohnheiten, die nur 2–3 Minuten dauern, aber Hunderte von Euro und Stunden voller Stress sparen. Studenten müssen keine Mechaniker sein, es geht nicht um komplizierte Automechanik, sondern um einfache Lifehacks für Studenten. Solche Kontrollen sind schnell, einfach und effektiv:

Die Reifen mit den Augen überfliegen – das dauert 30 Sekunden. Sind sie gleichmäßig abgenutzt? Ist ein Reifen platt? Der richtige Reifendruck erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern spart auch Kraftstoff, was für den Studenten-Geldbeutel sehr wichtig ist.

Überprüfen Sie einmal im Monat den Ölstand. Viele alte Autos neigen dazu, Öl zu „fressen”. Die Überprüfung mit einem Messstab ist ein einfacher Vorgang. Ein zu niedriger Ölstand kann den Motor innerhalb weniger Kilometer „ruinieren”, was mit hohen Kosten verbunden ist. Vergessen Sie auch den Öldruck nicht. „Die Öldruckprüfung gehört zu den wichtigsten Diagnoseverfahren in der Motorwartung. Ohne ausreichenden Öldruck entstehen schwere Motorschäden durch Mangelschmierung der beweglichen Teile”, betont der Experte von AUTODOC.

Achten Sie auf die Funktionstüchtigkeit der Beleuchtung. Studenten kommen oft spät nach Hause oder fahren früh los. Funktionstüchtige Scheinwerfer, Rücklichter und Bremslichter sorgen für Sicherheit und verhindern Bußgelder. Eine schnelle Überprüfung alle zwei Wochen verringert das Risiko von Unannehmlichkeiten erheblich, insbesondere im Winter.

Reinigen Sie die Windschutzscheibe und die Spiegel. Staub, Regenstreifen, Insektenrückstände – all das beeinträchtigt die Sicht. Saubere Scheiben und Spiegel schonen die Nerven und verbessern die Sicht bei Nacht und Regen. Eine einfache Scheibenwaschflüssigkeit ist günstig, aber sie sorgt dafür, dass Sie abends im Stau nicht „blind“ fahren müssen.

Viele Studierende fahren ältere Autos wie Opel Corsa, VW Polo oder Fiat Panda. Bei diesen Modellen lohnt es sich besonders, die Verschleißteile wie Filter, Wischer oder Reifen im Blick zu behalten – kleine Investitionen, die große Pannen verhindern können.

Studentenleben: Wo die richtige Pflege des Fahrzeugs wirklich wichtig ist

Die richtige Pflege des Autos macht die häufigsten Situationen im Studentenleben viel einfacher und sicherer:

Regnerische Morgen. Schlechte Sichtverhältnisse im Stau vor der Universität erfordern höchste Konzentration. Funktionierende Scheibenwischer und ein ausreichender Stand der Waschflüssigkeit sind unerlässlich.

Fahrten nach Hause am Wochenende. Das sind in der Regel lange Fahrten auf der Autobahn. Hier sorgen der Reifendruck und der Ölstand dafür, dass Sie nicht am Straßenrand liegen bleiben.

Umzüge zwischen Wohngemeinschaften. Ein Umzug ist an sich schon stressig. Es ist besser, wenn das Auto funktionsfähig und zuverlässig ist, sonst muss man dringend einen teuren Transporter suchen oder Freunde um Hilfe bitten.

Winterfahrten zum Praktikum. Dunkle Wintermorgen oder -abende, an denen man zur Arbeit oder von der Arbeit fahren muss, erfordern einen einwandfreien Zustand. Funktionierende Scheinwerfer und eine saubere Windschutzscheibe sind nicht nur bequem, sondern auch sicher.

In der folgenden Tabelle finden Sie kleine Überprüfungen – warum sie wichtig sind und wie oft sie durchgeführt werden sollten:

Die Pflege des Autos ist Teil des Erwachsenenlebens, aber mit studentischem Flair: schnell, einfach, praktisch. Ein wenig Aufmerksamkeit heute – und Ihr Auto wird Sie morgen nicht im Stich lassen, wenn Sie nach Hause, zur Arbeit, zur Nachtschicht oder einfach zu einer wichtigen Vorlesung müssen.

Das Studentenleben ist ohnehin nicht einfach – Prüfungen, Deadlines, Jobsuche. Es lohnt sich also, zumindest minimale Kontrollen am Auto durchzuführen, die garantiert Geld und Nerven sparen.

FAQ – Häufig gestellte Fragen von Studierenden

Wie oft sollte ich als Student mein Auto warten lassen?

Wenn du viel in der Stadt fährst und häufig kurze Strecken zurücklegst, empfiehlt sich eine kleine Kontrolle einmal im Monat und ein Werkstattcheck alle 10.000–15.000 km. Bei älteren Autos, die Studierende oft fahren, können frühzeitige Kontrollen größere Reparaturen verhindern.

Welche Warnsignale meines Autos darf ich auf keinen Fall ignorieren?

Ungewöhnliche Geräusche beim Bremsen, ein ruckelnder Motorstart, ein dauerhaft leuchtendes Warnsymbol oder ein deutlich verringerter Ölstand sollten sofort überprüft werden. Kleine Anzeichen bedeuten oft größere Probleme, wenn man sie ignoriert.

Was kann ich tun, wenn mein Auto vor einer Prüfung oder einem wichtigen Termin streikt?

Prüfe zuerst Ölstand, Batterieanschlüsse, Reifendruck und Beleuchtung – viele Probleme hängen mit diesen vier Punkten zusammen. Wenn nichts hilft, sofort eine Werkstatt kontaktieren und im Freundeskreis nach einer Mitfahrgelegenheit fragen. Kleine, regelmäßige Checks reduzieren genau solche Stresssituationen.