US-Car Treffen in Sinsheim (1. & 2.8.26)

Am ersten Augustwochenende verwandelt sich das Technik Museum Sinsheim in das Mekka aller US-Car-Fans! Von historischen Klassikern über außergewöhnliche Rat-Cars bis hin zu modernen Highlights – hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Ein großer Bereich ist den Oldtimern bis Baujahr 1995 gewidmet, darunter Legenden wie das Ford T-Modell oder die prächtigen Pink Cadillacs. Doch auch Youngtimer, einzigartige Sonderumbauten und die neuesten Modelle aus den USA sorgen für Faszination pur. Damit das Wochenende unvergesslich wird, sorgen eine Händlermeile, Gastronomieangebote und Live-Bands für Unterhaltung.

Sa. 1. & So. 2. August, Technik Museum Sinsheim

www.technik-museum.de