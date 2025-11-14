Wie lange kann Ihr Auto diesen Winter unbenutzt stehen bleiben?

Das Stehenlassen eines Autos, insbesondere über einen längeren Zeitraum und in der kalten Jahreszeit, birgt nicht nur Risiken für den technischen Zustand des Fahrzeugs, sondern hat auch ökologische Folgen. In der Regel sind 2 bis 4 Wochen der kritische Zeitraum, nach dem Probleme auftreten können, vor allem mit der Batterie.

Ein längerer Stillstand des Autos hat eine Reihe negativer Folgen, da nicht benutzte Mechanismen korrodieren, Reifen sich verformen und die Batterie sich entlädt. Ein ungenutztes Auto kann aufgrund mangelnder Wartung die Umwelt schädigen. Effiziente Wartung und umweltbewusstes Fahren können die CO₂-Emissionen reduzieren. Daten des Umweltbundesamtes zeigen beispielsweise, dass die direkten CO₂-Emissionen pro Kilometer Fahrleistung von Personenkraftwagen in Deutschland seit 1995 um etwa 14 % gesunken sind. Das bedeutet, dass durch die richtige Wartung des Fahrzeugs eine Verringerung der Schadstoffemissionen möglich ist.

Auswirkungen der Stilllegung eines Fahrzeugs auf die Batterie

Die Batterie ist der empfindlichste Teil eines Fahrzeugs bei längerer Stilllegung, insbesondere im Winter.

Moderne Fahrzeuge verfügen über eine Reihe passiver Verbraucher, die ständig mit Strom versorgt werden müssen: Alarmanlage, Wegfahrsperre, Telematiksysteme, Steuergeräte und andere elektronische Komponenten. Diese passiven Verbraucher können je nach Modell und Konfiguration in zwei Wochen bis zu 0,4 kWh verbrauchen. Für eine Standardbatterie ist eine solche Entladung erheblich.

Im Winter verschärft Frost das Problem erheblich. Bei niedrigen Temperaturen verliert die Batterie einen Teil ihrer effektiven Kapazität. Bei einer Temperatur von –10 °C kann die Kapazität der Batterie beispielsweise um 20 % gegenüber dem Nennwert sinken, bei –20 °C kann der Rückgang sogar 35 % erreichen.

Hinzu kommt noch ein weiterer Faktor – das Alter: Laut KBA 2024 beträgt das Durchschnittsalter von Autos in Deutschland 10,3 Jahre – das bedeutet, dass viele Batterien bereits kurz vor dem Ende ihrer Lebensdauer stehen und deutlich empfindlicher auf Stillstandzeiten und Frost reagieren.

In der folgenden Tabelle finden Sie zusammengefasste Informationen darüber, wie lange Standzeiten von Autos die Batterie und die Umwelt schädigen:

Rotes Signal: Wie man erkennt, dass die Batterie „schwach“ wird

Der Experte von AUTODOC bemerkt: „Wie jede Komponente im Fahrzeug kann auch die Autobatterie einen Schaden erleiden.“

Probleme mit der Batterie lassen sich erkennen, noch bevor sie vollständig ausfällt. Beispielsweise ist die moderne Bosch-Batterie mit einem IBS-Sensor ausgestattet, der ein Signal sendet, wenn die Spannung unter 12,4 V fällt – so besteht die Chance, die Batterie noch rechtzeitig aufzuladen, bevor eine neue gekauft werden muss.

Es gibt mehrere frühe Anzeichen dafür, dass die Batterie ihre Fähigkeit verliert, den Motor zu starten:

Langsamer Motorstart – statt des üblichen sofortigen „Stoßes” hören Sie ein dumpfes „Drehen” und ein längeres Drehen des Anlassers. Flackern der Scheinwerfer oder schwaches Licht beim Starten – wenn Sie den Schlüssel drehen, sehen Sie ein schwaches Leuchten der Scheinwerfer oder ein Erlöschen. Zurücksetzen oder Zurückspringen der Uhr/des Radios – wenn elektrische Systeme kurzzeitig ausgeschaltet werden oder ihre Einstellungen „vergessen“. Fehler in ESP-/Elektroniksystemen – eine instabile Spannung kann zu Fehlermeldungen in den Bordsystemen, insbesondere im ESP, führen.

Wenn Sie vor Beginn der Saison oder nach einer längeren Standzeit mindestens eines dieser Symptome bemerken, ist dies ein Signal, dass Sie die Batterie überprüfen oder vorbeugende Maßnahmen ergreifen sollten.

Damit die Batterie nicht ausfällt

Damit Ihre Batterie den Winter und längere Standzeiten unbeschadet übersteht, beachten Sie bitte folgende Tipps:

Lade-Wochenende. Schließen Sie Ihr Auto alle 14 Tage für 6–8 Stunden an ein Smart Charger an. Dadurch werden Ladungsverluste durch passive Verbraucher und Selbstentladung ausgeglichen.

Eine lange Fahrt pro Woche. Um die Batterie über den Generator vollständig aufzuladen, sollten Sie mindestens 30 km mit einer durchschnittlichen Drehzahl von etwa 2.600 U/min fahren.

ECO-Modus im Stadtverkehr ausschalten. Wenn das Auto häufig startet und bremst, schalten Sie den ECO-Modus aus, um die Anzahl der Start-Stopp-Zyklen zu reduzieren, die die Batterie belasten können.

Trennen Sie die Dashcam/den OBD-Tracker bei längerem Parken. Diese Geräte verbrauchen wenig, aber kumulative Energie, was die Entladung der Batterie beschleunigt.

Frostschutz. Parken Sie nach Möglichkeit in einer Tiefgarage oder Garage, wo die Temperatur höher ist. Alternativ können Sie eine Thermodecke für die Batterie verwenden, um den Temperaturabfall und damit die Kapazität zu verlangsamen.

Kontrolle über das Smartphone. Ein kostengünstiger Bluetooth-Spannungstester kann melden, wenn die Spannung unter 12,4 V fällt, was ein Signal für sofortiges Aufladen ist.

Plan B. Bewahren Sie einen tragbaren Starthilfe-Booster mit einer Spitzenstromstärke von etwa 400 A im Kofferraum auf. Wenn die Batterie leer ist, können Sie den Motor selbst starten.

Die folgende Infografik veranschaulicht diese Tipps:

Ein längerer Stillstand des Fahrzeugs im Winter stellt nicht nur ein Risiko für die Batterie dar, sondern auch für die Umwelt, da der Reparaturbedarf steigt und die Lebensdauer sinkt. Zwar kann ein Fahrzeug unter mäßig kalten Bedingungen 2 bis 4 Wochen ohne Bewegung überstehen, doch ohne die richtige Pflege und Wartung verkürzt sich dieser Zeitraum erheblich.

