Winterreifen Ade! – Bereit für den Frühjahrsputz?

Der Frühling steht vor der Tür: endlich heißt es wieder »Love is in the Air« und dann braucht des Menschen liebstes Spielzeug, der kleine Begleiter durch den Alltag, wieder sehr viel Liebe und Zuwendung. Der Winter setzt dem Auto ziemlich zu: Im Untersatz sammeln sich Salz- und Schneereste.

An der Motorhaube, der Windschutzscheibe oder etwa an der Ablaufrinne kann die kalte Jahreszeit ebenfalls seine Spuren hinterlassen. Damit das Auto dadurch keine Dauerschäden erleidet, ist es empfehlenswert, zu Beginn des Frühlings eine gründliche Reinigung und Pflege vorzunehmen.

Ratsam ist es dabei, sich von außen nach innen vor zu arbeiten. Der Winter, der bekanntlich viel Salz und Matsch mit sich bringt, setzt sich meistens auf den Lack ab. Bevor das Auto jedoch in die Waschstraße reingefahren wird, sollte jeder mit einem Hochdruckreiniger diesen Schmutz, der sich abgesetzt hat, vom Lack entfernen. Dabei sollten Autofahrer, die ein foliertes Auto besitzen, beachten, mit dem Hochdruckreiniger ca. 50 cm Abstand zu halten und dabei nicht auf die Kanten der Folien zu zielen. Wer diese Art »Vorwäsche» nicht vornimmt, der läuft Gefahr, dass die Waschbürsten in der Waschanlage den Dreck nur verteilen und schlimmstenfalls für Kratzer auf dem Lack sorgen.

Die Motorhaube sollte anschließend auf Lackabplatzer und die Windschutzscheibe auf Steinschläge und Risse untersucht werden. Sollten sich irgendwelche Fehler an der Scheibe finden, ist der Besuch einer Fachwerkstatt unerlässlich. Die Ablaufrinne sollte dabei ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden. Dort setzt sich oft Schmutz ab oder es staut sich ein ganzes Blättermeer in ihnen und sorgt so dafür, dass der Ablauf zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe verstopft ist. Im ungünstigsten Fall könnte das Wasser dann an einer anderen Stelle sickern, beispielsweise dem Fußraum. An den Radkästen kann sich über den Winter Schlamm ansetzen, sodass eine Rostbildung in den Ecken begünstigt werden kann. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, der kann mit einer Spülbürste die Kanten sauber machen.

Daraufhin sollten die Scheinwerfer auf Kratzer und Risse und der Auspuff auf Rostspuren untersucht werden. Hat man nun außen alles geprüft und untersucht, ist anschließend das Innere des Autos dran. Als erstes sollten am besten alle Automatten entfernt werden. Es ist sehr wichtig, dabei darauf zu achten, ob sich unter den Automatten Feuchtigkeit gebildet hat. Ist dies der Fall, lässt sie sich schnell wieder loswerden, indem das Auto durchgelüftet wird: am besten an einem warmen Tag mit geöffneten Fensterscheiben. Die Scheiben sollten nicht nur von außen, sondern auch von Innen gründlich geputzt werden, da sich im Winter oft ein Schmierfilm bilden kann. Für frische Luft sorgt ein Lufterfrischer oder ein Autodeo.

Der nächste Schritt sollte dann sein, dass in das Scheibenwasser wieder der sogenannte Sommerzusatz eingefüllt wird, der vor allem Insektenreste sehr gut beseitigt. Sind die Temperaturen dann konstant wärmer, können zu guter Letzt auch die Sommerräder montiert werden.Und Voilà: der Frühling kann kommen - ab die Fahrt. Mit Vollgas in den Frühling!

Der Check-Up-Fahrplan

1. Groben Schmutz entfernen

2. Motorhaube

3. Windschutzscheibe

4. Ablaufrinne

5. Radkästen

6. Scheinwerfer und Auspuff

7. Feuchtigskeitscheck

8. Fensterscheiben

9. Scheibenwasser

10. Sommerräder