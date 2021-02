»Authentik«-Linie von Kneer-Südfenster

Mit der »Authentik«-Linie hat Kneer-Südfenster eine neue hochwertige Haustüren-Serie vorgestellt, die mit authentischen Materialien die Liebhaber des Echten, Unverfälschten und Originalen anspricht.

Die Oberflächen der Holz- und Aluminium-Holz-Haustüren sind aus Eichen-Altholz gefertigt und in jeder Hinsicht einzigartig. Sie werden beispielsweise aus den Eichenholzdauben alter Barrique-Rotweinfässer gefertigt, die in sorgfältiger Handarbeit aufbereitet und – mosaikartig zusammengesetzt – ein ganz besonderes Bild ergeben. Daneben gibt es Haustüren, die mit gebürsteter Eiche aus dem Holz alter Scheunen eine naturnahe, lebendige Optik erzielen. Von Hand geschmiedete Türgriffe in zeitlosem Design und in höchster Qualität harmonieren perfekt mit dem markanten Eichenholz. Die Authentik-Haustüren lassen sich mit Fingerprint-Systemen für den personifizierten Zutritt ausstatten, die entweder unauffällig im Türblatt oder unsichtbar im Türgriff integriert sind. Intelligente Zutrittssysteme mit Kamera und Gegensprechanlage verbinden Komfort und Sicherheit und bieten sich zur Vernetzung im Smart Home an. In diesem Fall ist auf dem Smartphone von jedem Standort aus ersichtlich, wer vor der Haustür steht. Für einen völlig barrierefreien Zugang ist die Ausstattung mit einem automatischen Drehtür-Antrieb möglich.

Kneer-Südfenster, Rothenburger Straße 39, 91625 Schnelldorf, Tel. 07950-81 0, www.kneer-suedfenster.de