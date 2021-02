73 Jahre Schreinerei Huber

Wer kennt sie nicht, die Wünsche, es sich in den eigenen vier Wänden noch schöner und gemütlicher zu machen?

Nach ein paar Jahren nagt der Zahn der Zeit an Küchen, Treppen und Fenstern oder die Türen passen nicht mehr zur Einrichtung. Wer renoviert, setzt Wünsche in Wirklichkeit um. Seit 73 Jahren erfüllt die Schreinerei Huber Wünsche bezüglich neuen Fenstern, Türen, Haustüren und Möbeln, zusätzlich wurden im Laufe der Zeit noch Rollläden, Fliegengitter und Garagentore ins Programm mit aufgenommen. Seit über 46 Jahren erfüllt Portas Europaweit Renovierungswünsche. Unter dem Motto »Wünsche erfüllen und Werte erhalten« bietet das Team des Fachbetriebes Dieter Huber in Jagstberg individuelle Lösungen nach Maß für ein noch schöneres Zuhause. Badmöbel gehören ebenso zum Programm wie Schranklösungen mit Gleittüren. Wer sich gerade mit Renovierungsplänen beschäftigt oder einfach mal das umfangreiche Angebot kennen lernen möchte, darf sich gerne unter 07938-264 oder -992470 melden. Die Schreinerei Huber ist auch während der Corona-Pandemie unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften und Hygienemaßnahmen gerne für ihre Kunden da.

Schreinerei und Portas Fachbetrieb Huber, Oberes Hag 5, Mulfingen-Jagstberg, Tel. 07938-264, www.dieter-huber.portas.de