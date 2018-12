Ayhan empfiehlt

× Erweitern Ayhan yazanel ist Leiter für sicherheit und Innovation bei der Firma Camseller. Er kennt sich bestens aus im undurchschaubaren Dschungel in Sachen Überwachungskameras und Alarmanlagen. Gerne steht er Interessierten mit Rat und Tat zu allen Fragen rund um das Thema Sicherheitstechnik zur Seite. Seine jahrelange Erfahrung teilt er gerne mit Moritz..

»Bei der Neuanschaffung von Kamerasystemen spielt das Geld oft eine wichtige Rolle. Viele Kunden weichen zunächst auf billige und qualitativ minderwertige Überwachungs- und Sicherheitssysteme aus, die einen ganzen Rattenschwanz an Kosten hinter sich herziehen. Dabei gibt es für Privatkunden vielfältige und staatlich unterstützte Förderungsmöglichkeiten. So bietet etwa die KFW Bank jährlich ein Kreditvolumen von 8 bis 10 Millionen Euro zur Unterstützung privater Sicherheitsprojekte an. Jeder hat die Möglichkeit, einen Antrag auf einen Förderkredit zu stellen, der bis zu 10 Prozent der Kosten eines Projekts übernehmen kann. Voraussetzung ist, dass der Einbau des entsprechenden Sicherheitssystems von einer Fachfirma und mit zertifizierten Geräten vorgenommen wird. Für viele unserer Kunden ist dies der perfekte Weg, um sich eine anständige Anlage mit hoher Qualität auch mit enger Geldbörse zu sichern.«

