Badezimmer-Trends 2023: Schwarz ist das neue Weiß

Schwarz ist schick und elegant. Jetzt ist die Farbe auch im Badezimmer angekommen und löst das klassisch weiße Porzellan ab. Abwechslungsreich und stylisch präsentieren sich in schwarz gehaltene Badezimmer .

In den modernen Badezimmern heißt es nun »Schwarz ist das neue Weiß«. Warum nicht statt dem klassischen weißen Waschbecken ein schwarzes Waschbecken? Oder schwarze Fließen an den Wänden und am Boden mit dem klassisch weißen Waschbecken als Kontrast? Ob matt oder in Hochglanz, ob mit schwarzen Armaturen oder mit goldenem Wasserhahn: die Farbe Schwarz ist genauso abwechslungsreich wie andere Farben und das Gegenteil von eintönig. Ein in schwarz gehaltenes Bad ist modern und elegant. Zwar assoziieren viele Menschen die Farbe Schwarz nicht mit Gemütlichkeit, sondern mit Trauer und Düsternis, aber mit der richtigen Kombination der Inneneinrichtung muss dies ganz und gar nicht der Fall sein. Durch Schränke und Ablagen aus Naturholz können beispielsweise warme Kontraste gesetzt werden, die als Blickfang fungieren. Ebenso unterstreichen Goldakzente, zum Beispiel durch Armaturen oder Spiegel, das edle Raumgefühl. Tapeten, die speziell für das feuchte Raumklima in Badezimmern entwickelt werden, zaubern ebenfalls stylische Impulse durch Muster oder Motive an die Wand.

Handtücher und Fußmatten aus verschiedensten Materialien wie zum Beispiel Bambus, Holz oder Kokosfasern geben dem Raum Wärme und Textur. Insgesamt sind dem individuellen Gestaltungkonzept keine Grenzen gesetzt. Grüne Pflanzen wie Farne oder Eukalyptus können zusätzlich Akzente setzen und das Gefühl einer Wellness-Oase heraufbeschwören.

Da Schwarz grundsätzlich mit allen Farben sehr gut kombinierbar ist, wird eine Umgestaltung des Raumdekors auch durch einfache Schritte wie das Auswechseln von Textilien schnell möglich. Ein ausgeklügeltes Lichtkonzept mit direktem und indirektem Licht ist aber empfehlenswert, da ein in Schwarz gehaltenes Bad ohne natürliches Licht schnell dunkel wirken kann.