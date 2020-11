Balena GmbH/Teichmeister: Mein Urlaubsort zu Haus

An einem Ausflug zu Fluss, See oder Meer hindert häufig der Zeitmangel oder andere Umstände. Leichter ist es daher, wenn man das Wasserparadies direkt im eigenen Garten hat. Als Spezialisten für Naturpools und Schwimmteichanlagen schnüren die Garten- und Landschaftsbaubetriebe des TeichMeister-Partnerverbundes ein Rundum-sorglos-Paket für den Poolbau in der eigenen Grünoase. Von der Idee über die Realisation bis hin zur Wartung und Pflege bieten die Profis individuelle Unterstützung bei der Erfüllung des Traums vom eigenen Badebereich. Empfehlung: Damit das Poolprojekt auch im gewünschten Zeitrahmen, z.B. bis Sommer 2021 realisiert werden kann, sollte beachtet werden, dass durch die extrem hohe Nachfrage 2020 sowie für 2021 die ausführenden Unternehmen monatelang ausgebucht sind. Deshalb wird empfohlen, 6 Monate Vorlaufzeit einzurechnen.

