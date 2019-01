× Erweitern Bauen WOhnen Renovieren

Mit dem nahenden Frühjahr beginnt auch die neue Bausaison. Anfang Februar unterstützt die Messe »Bauen, Wohnen & Renovieren« alle Bau- und Kaufinteressierte. Der größte Teil der ausstellenden Experten kommt aus der Region. Auf der großen zweitägigen Bauausstellung für Endverbraucher in Süddeutschland sollte unter den rund 200 Ausstellern der richtige Ansprechpartner zu finden sein. Ganz gleich, ob es um Neubau oder Sanierung, Raum- und Gartengestaltung oder Sanitär-, Klima- und Heizungstechnik geht: Vor Beginn der Arbeiten gilt es, sich so umfassend wie möglich zu informieren - angefangen von bautechnischen Details über Energierichtlinien bis hin zu den Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Nur so lassen sich teure Fehler vermeiden. Obendrein sorgen Bauvorführungen und Vorträge zusätzlich für neue Einblicke.

19. Bauen, Wohnen & Renovieren, Sa. 2. bis So. 3. Februar, je 10-17.30 Uhr, redblue, Heilbronn

www.max-events.de