Bauplatzmangel im Ländle

Die Suche nach einem geeigneten Bauplatz erweist sich als schwierig, da die Bewerberzahl auf gemeindlich vergebene Bauplätze höher ist als das vorhandene Angebot.

Prognosen zufolge muss bis 2025 für über eine Million Menschen Wohnraum in Baden-Württemberg geschaffen werden. Dem gegenüber steht die Schwierigkeit, überhaupt einen Bauplatz für ein Eigenheim zu finden und diesen dann auch noch zu finanzieren. Der Bauplatzmangel in Baden-Württemberg führte zu dem preislichen Rekordhoch von durchschnittlich 245 Euro pro Quadratmeter, den bauwillige Käufer bezahlen mussten. Das geringe Angebot von Bauplätzen trifft auf eine enorm hohe Nachfrage, so kommen teilweise mehr als 100 Bewerber auf 10 Bauplätze. Die unterschiedlichen Vergabesysteme der Städte und Gemeinden für Bauplätze verkomplizieren den Kauf darüber hinaus für die Käufer. Von Punktesystemen, die Familien mit regionalem Bezug oder mit besonderem ehrenamtlichen Engagement in der Vergabe von neuerschlossenen Bauplätzen bevorzugen, bis hin zum »Windhund«-Verfahren, bei dem Bewerber durchaus über Nacht vor Rathäusern campieren. Bauplatzsuchende müssen einiges mitmachen, während Singles oder Paare ohne Kinder bei neuausgeweisenen Baugebieten eine sehr geringe Chance haben, überhaupt einen Bauplatz zugesprochen zu bekommen. Städte und Gemeinden versuchen zunächst, Baulücken innerorts zu schließen und können ab 2025 auf nicht bebaute baureife Grundstücke höhere Steuern erheben. Grundstücksbesitzer sollen zum Bau oder eben Verkauf ihres erschlossenen Baulandes animiert werden. Bevor diese Baulücken nicht geschlossen werden, ist die Ausweisung neuen Baulandes schwierig, auch weil die Landesregierung den Flächenverbrauch eindämmen und den Anteil der versiegelten Flächen in Baden-Württemberg reduzieren will. Daneben müssen aber laut Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen trotzdem neue Baugebiete erschlossen werden, um den Bedarf an Wohnraum zu decken.