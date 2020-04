Bereit für den Frühling: Garten und Terrasse richtig pflegen

Spätestens mit den ersten Frühlingsboten kribbelt es im grünen Daumen. Das ist auch gut so - denn auf Gartenliebhaber wartet nach dem Winter jede Menge Arbeit. Letzte Laubreste, Zweige und Moos wollen aus den Beeten entfernt werden.

Dem Rasen beispielsweise tut ein Arbeitsgang mit dem Vertikutierer gut, damit er frei durchatmen kann. Wenn die Zeit der Nachtfröste vorbei ist, starten auch Kübelpflanzen ins Frühjahr. Zu einem gesunden Wachstum gehören die richtigen Nährstoffe – vor allem in der passenden Dosierung. Eine sogenannte Komplett-Pflanzenpflege eignet sich für nahezu alles, was im Garten blüht und wächst. Gerade bei Jungpflanzen und frisch umgetopften Pflanzen kann der Hobbygärtner mit nur einem Produkt die Basis für eine blühende Pracht schaffen. Bei einem Frühjahrsputz für die Terrasse geht es rutschigen Grünbelägen, Rostflecken oder Fettspritzern vom letzten Grillen an den Kragen. Besonders schonend und wirkungsvoll sind Spezialreiniger. Die Reiniger dringen ins Material ein und zersetzen tiefenwirksam Algen und andere Mikroorganismen.