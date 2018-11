× Erweitern Climax Haustüren Das ehepaar Bernd und Regina Mayer

Kunden mit hohem Sicherheitsanspruch an. In ihrem über 400 Quadratmeter großen Studio finden sich neben Haustüren auch Glasinnenelemente und Vordächer. Maximale Stabilität der Türen bei jeder Witterung und extrem hohe Einbruchhemmung werden gewährleistet. 2017 wurde die RC2 (Resistant Class)-Prüfung mit Bravour bestanden, ebenso 2018 die weitergehende RC3-Prüfung für Aluminiumhaustüren. Vor mehr als 24 Jahren wurde der Fachbetrieb gegründet und überzeugt seit jeher durch höchste handwerkliche Qualität und neueste technische Innovationen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12.30 Uhr.

Climax Haustüren Gmbh

Riegelbachstraße 14, 74360 ilsfeld

Fon: 07062-96559, www.haustuerenhersteller.de