Dekorative Ideen gibt es bei den Wohnwelt-Meistern

Design ist die Poesie der Formen. »Die Wohnwelt-Meister« machen Räume zum Gedicht. Hier erlebt man Renovieren in meisterhafter Form. Wohnqualität pur. Mit Liebe zum Detail und Freude am Wohnen. Starke, regionale Handwerksmeisterbetriebe bieten ab sofort noch mehr Auswahl, Service und Qualität rund ums Renovieren. Alles aus einer Hand. Das ist Renovierkompetenz, die man sich wünscht.

Am 24.11. von 16 bis 22 Uhr ist »Licht-Night-Shopping«. Wie jedes Jahr haben sich die »Wohnwelt-Meister« in Lauffen wieder einiges zum Thema Weihnachten und Weihnachtsdekoration einfallen lassen. »Weihnachtslichter und beleuchtete Objekte wie Weihnachtssterne und stilisierte Weihnachtsbäume in verschiedenen Formen und Größen sehen nicht nur gut aus, sondern sorgen zusätzlich auch für besonders festliche Effekte«, so Inhaber Jörg Weiß.

Eine weitere exquisite Geschenkidee sind die eleganten Tischsets und Mitteldecken aus der Winter-Kollektion von Lexington sowie reizvolle Designbeleuchtungen für innen und außen, Lichterketten und als besonderer Sinnesreiz eine Auswahl an ansprechenden Raumdüften, exklusiv kreiert für die weihnachtliche Stimmung. »Besuchen Sie uns in unserer Weihnachtsgeschenkewelt, und lassen Sie sich von der großen Auswahl und natürlich der vorweihnachtlichen Stimmung in der, Galerie zur Wohnwelt, inspirieren«, so Ilka und Jörg Weiß.

Die Ladengeschäft und Ausstellungszeiten sind von Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr und am Samstag 9 bis 13 Uhr.

Die Wohnweltmeister

Lange Strasse 31, 74348 Lauffen am Neckar

Fon: 07133-206 98 33, www.wohnwelt-meister.de