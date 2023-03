Der Baukasten fürs Eigenheim: Modulares Bauen

Das Anliefern komplett vorgefertigter Räume, die aufeinander gestapelt werden, könnte die Zukunft des Bauens sein und bringt viele Vorteile mit sich

Bei den Worten »Modulares Bauen« denken viele Menschen zuerst an die Plattenbauten der ehemaligen DDR und sind abgeschreckt. In Wahrheit hat sich das modulare Bauen aber nicht nur bezüglich Ästhetik und möglicher Individualisierung weiterentwickelt, sondern könnte tatsächlich die Bauweise der Zukunft sein.

Gerade für Bauherren mit kleinem Budget ist die Modulbauweise eine kostengünstige Alternative, da durch die Anfertigung von ganzen Räumen in der Fabrik enorm an Bauzeit so wie an Kosten für Baugeräte und Personal gespart werden kann. Die Häuser entstehen nach dem Baukastenprinzip; die einzelnen Raumzellen werden inklusive Innenausbau vorgefertigt und mit Fenstern, Decken und Böden angeliefert. Hier liegt der Unterschied zu üblichen Fertighäusern, bei denen zum Beispiel Boden- oder Wandplatten zwar seriell produziert, dann aber erst auf der Baustelle zusammengesetzt werden. Der entscheidende Vorteil der modularen Bauweise mit komplett angefertigten Raummodulen liegt natürlich in der kurzen Bauzeit, die meist wetterunabhängig erfolgt und so eine große Planungssicherheit verspricht.

Nachteil der Bauweise ist der logistische Aufwand, die Bauteile anzuliefern, wozu unter anderem ein Schwerlastkran notwendig ist. Zudem muss der Lieferweg für die Module überprüft werden. Ebenso besitzen Häuser der Raumzellenbauweise keinen Keller. Für Stauraum muss also ein zusätzliches Raummodul genutzt werden. Es ist wegen der Statik außerdem nur möglich, maxmimal sieben Module aufeinander zu stapeln.

Dafür lassen Modulhäuser sich je nach Lebenslage relativ einfach erweitern oder sogar versetzen. Bauunternehmen versprechen außerdem, dass Individualität bei der Planung des Eigenheims, mit Anordnung der ausgesuchten Module durch einen Architekten, möglich ist.