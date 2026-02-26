Das Kundengespräch ist den Wegbereitern aus Öhringen wichtig. Die Tief- und Straßenbauer arbeiten für Industrie und Gewerbe. Viele fragen sich, wie zukunftsfähige Immobilien entstehen. Mehrfachnutzen ist zentral: Parkflächen dienen unterirdisch als Rigolen oder oberirdisch als Starkregenbecken. Für Kälte und Wärme kommen oberflächennahe Erdkollektoren zum Einsatz. Beim Neubau der Firma Dringenberg in Öhringen wird eine spätere Logistikfläche geothermisch genutzt. Kollektoren sind mit Flüssigboden ummantelt – wie schon 2016 beim »Stammhaus« der Schneider GmbH & Co. KG. Fließboden verbessert die thermische Kopplung, ermöglicht hohe Entzugsleistung, wird erschütterungsfrei eingebaut und enthält wenig Zement, was die CO₂-Bilanz verbessert.

Mit BIM verbinden sich Hoffnungen auf Transparenz und Qualität von Planung bis Rückbau, doch hinter den Kulissen fällt auch Kritik wie »Fake BIM«. Was steckt dahinter? In Cappel entsteht eine Brücke nach BIM-Grundlagen, mit strikt standardisierter Dokumentation aller Mails und Unterlagen auf einer Plattform. Im Asphaltbau gilt QSBW 4.0: Während des Einbaus erfassen korrespondierende Walzen alle Daten, liefern einen punktgenauen Überblick der Verdichtung und helfen bei Gewährleistungsfragen. Die Kolonne nutzt die digitalen Tools für effiziente Übergänge und bessere Abläufe. Kollisionsplanung im digitalen Zwilling deckt Konflikte vor Baubeginn auf und vermeidet Ärger.

