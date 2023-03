Durch alternde Gesellschaft wichtiger: Barrierefreies Wohnen

Barrierefreies Wohnen gewinnt immer mehr an Bedeutung, auch weil unsere Gesellschaft immer älter wird. Wer auch im Alter weiterhin selbstbestimmt Wohnen will, kann schon früh die Weichen stellen.

Durch die alternde Gesellschaft in Deutschland ist die Möglichkeit zu barrierefreiem Wohnen immer wichtiger, denn wer selbstbestimmt Wohnen möchte, braucht hierfür bauliche Vorrausetzungen. Doch was genau bedeutet barrierefreies Wohnen? Während Begriffe wie »altersgerecht« oder »seniorengerecht« zwar oft von Immobilienmaklern oder Architekten verwendet werden, sind diese Begriffe nicht gesetzlich definiert und können auch nur eine Einkaufsmöglichkeit in Gehweite zum Objekt meinen. Genauso verhält es sich mit Begriffen wie »barrierearm« oder »schwellenarm«. Der Begriff »barrierefrei« ist klar von der DIN 18040 definiert und beinhaltet eine lange Liste von Merkmalen, die berücksichtigt werden müssen, wie zum Beispiel schwellenlose Wege, festverlegte Bodenbeläge, Türbreiten, und das Vorhandensein von einer Rampe wie beidseitigen Handläufen an den Treppen. Davon zusätzlich abzugrenzen sind jedoch rollstuhlgerechte Wohnungen, die weitere Kriterien wie zum Beispiel in Küche oder Bad aufzuweisen haben. Während Bewegungsmelder für das Licht, Badewannen-Lifte oder zusätzliche Handläufe leicht nachrüstbar sind und auch nicht sofort eingebaut werden müssen, sind ausreichend große Bewegungsflächen, auf denen auch mit einem Rollator manövriert werden kann, schwer nachträglich zu realisieren. In Deutschland sind momentan nur circa 2% der Wohnungen und Häuser barrierefrei und nur 10% erfüllen die Mindestkriterien für sogenanntes barrierearmes Wohnen: keine Stufen und Schwellen, breite Fluren und ausreichend breite Türen. Das Bundebauministerium sieht einen zusätzlichen Bedarf an barrierefreien Wohnungen von über drei Millionen bis 2030 und auch der Präsident des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima rät seinen Mitgliedern in ihren Ausstellungsräumen attraktive, moderne und barrierefreie Bäder ihren Kunden vorzustellen, da dies ein wachsender Markt sei.