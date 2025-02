Energiewende leicht gemacht: PV-Lösungen der SWLB

Die Sonne scheint zum Nulltarif. Und mit mehr als 1.700 Sonnenstunden im Jahr hat Baden-Württemberg besonders viel davon. Wer die unerschöpfliche Energie mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach oder mit einem Balkonkraftwerk einfangen, macht alles richtig: Man erzeugt eigenen grünen Strom, vermeidet CO2, senkt die Energiekosten dauerhaft und wird zudem unabhängiger von der Strompreisentwicklung. Außerdem macht man mit einer Investition in eine Photovoltaikanlage die Immobilie schon jetzt energetisch fit für die Zukunft.

Seit dem 1. Januar 2023 kann man beim Kauf einer PV-Anlage mit oder ohne Speicher von einer Umsatzsteuer von null Prozent profitieren. Außerdem gibt es viele Förderprogramme. Für Investitionen in Baden-Württemberg häufig interessant ist das Programm »Wohnen mit Zukunft« der L-Bank. Die Förderung mit zinsgünstigen Krediten kann sowohl für die erstmalige Installation einer PV-Anlage, als auch für die Erweiterung oder die Modernisierung bestehender Anlagen verwendet werden. Zudem wird auch der Einbau von Speichern für den mit der PV-Anlage erzeugten Strom gefördert. Darüber hinaus bieten einige Kommunen im Landkreis Ludwigsburg ihren Bürgern verschiedene Förderprogramme an. Eine neutrale und unabhängige Beratung und Expertise kann man unter anderem auch bei der LEA-Energieagentur im Kreis Ludwigsburg erhalten. Diese ist für Haus und Wohnungseigentümer sowie Mieter im Rahmen einer Erstberatung kostenfrei. Gemeinsam mit Fachpartnern bieten die SWLB komplette PV-Lösungen auch inklusive Speicher an. Mit dem Versprechen: innerhalb von vier bis sechs Monaten nach der Bestellung zu liefern und zu montieren.

