Erste Eigentumswohnung in Stuttgart: Warum Käufer oft zu viel zahlen

Der Stuttgarter Immobilienmarkt ist teuer und schnelllebig. Wer beim Wohnungskauf nicht aufpasst, zahlt schnell zu viel oder übersieht teure Mängel.

Eine eigene Wohnung in Stuttgart – davon träumen viele. Doch zwischen Traum und Schlüsselübergabe liegen einige Stolperfallen, die gerade Erstkäufer oft unterschätzen. Überhöhte Kaufpreise, versteckte Mängel und unerwartete Nebenkosten können den Traum schnell zum Albtraum machen.

Rund 80 Prozent aller Altbauten weisen Mängel auf, die Laien beim Kauf nicht erkennen. Käufer ohne fachkundige Begleitung zahlen deshalb im Schnitt 5 bis 15 Prozent mehr als nötig. Bei einer Wohnung für 500.000 Euro sind das bis zu 75.000 Euro.

Stuttgart bleibt teuer – aber die Preise schwanken stark

Stuttgart gehört neben München, Frankfurt und Hamburg zu den teuersten Großstädten für Wohnungskäufer in Deutschland. Aktuell liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen bei rund 4.500 Euro. Doch je nach Stadtteil variieren die Preise enorm: Während Käufer in Stuttgart-Nord mit über 5.500 Euro pro Quadratmeter rechnen müssen, gibt es in Stammheim oder Münster bereits Angebote ab 3.700 Euro.

Konkret bedeutet das: Eine 60-Quadratmeter-Wohnung kostet in beliebten Lagen schnell 300.000 Euro oder mehr. In den Randbezirken sind es oft nur 220.000 Euro – ein Unterschied von 80.000 Euro für die gleiche Wohnfläche. Auch innerhalb eines Viertels können Lagefaktoren wie Ausblick, Lärmbelastung oder Hinterhoflage den Wert deutlich beeinflussen. Diese Feinheiten erkennen viele Käufer erst, wenn der Kauf bereits abgeschlossen ist.

Die drei größten Fehler beim Wohnungskauf

Sich vom ersten Eindruck blenden lassen Frisch gestrichene Wände, ein angenehmer Duft, cleveres Home-Staging – all das lenkt davon ab, worauf es wirklich ankommt. Die Bausubstanz interessiert Laien oft weniger als die Einrichtung. Dabei liegen die größten Kostenrisiken meist hinter den Wänden: marode Leitungen, feuchte Keller, veraltete Heizungen. Unter Zeitdruck kaufen Der Stuttgarter Markt ist schnelllebig, gute Wohnungen sind oft innerhalb weniger Tage vergeben. Das führt dazu, dass Kaufentscheidungen überstürzt getroffen werden. Viele Kaufverträge enthalten die Klausel „gekauft wie gesehen“. Das bedeutet: Wer vor dem Kauf keine Mängel beanstandet, hat nach dem Kauf kaum noch Chancen auf eine Preisminderung. Die Nebenkosten unterschätzen Zum Kaufpreis kommen in Baden-Württemberg noch rund 5 Prozent Grunderwerbsteuer, etwa 1,5 Prozent Notarkosten und gegebenenfalls eine Maklerprovision. Bei einer 300.000-Euro-Wohnung summieren sich diese Nebenkosten schnell auf 20.000 bis 30.000 Euro.

Überhöhte Preise erkennen: Warum sich eine Kaufberatung fast immer rechnet

Eine unabhängige Kaufberatung vor dem Erwerb kann Erstkäufer vor teuren Fehlern bewahren. Dabei prüft ein Sachverständiger bei einer gemeinsamen Besichtigung nicht nur den baulichen und energetischen Zustand der Wohnung, sondern schätzt auch ein, ob der geforderte Preis marktgerecht ist. In der Praxis werden Immobilien nicht selten 5 bis 15 Prozent über ihrem tatsächlichen Wert angeboten. Bei einem Kaufpreis von 300.000 Euro entspricht das einem möglichen Aufschlag von 15.000 bis 45.000 Euro.

Die Investition lohnt sich in den meisten Fällen: Entweder deckt der Gutachter Mängel oder Sanierungsbedarf auf, die den Preis drücken oder der Käufer erhält die Sicherheit, dass der Preis fair ist. Beides ist bares Geld wert.

Versteckte Mängel: Die häufigsten Problemfälle

Gerade bei Altbauwohnungen, die einen großen Teil des Stuttgarter Wohnungsbestands ausmachen, gibt es typische Schwachstellen. Feuchtigkeit im Keller ist ein häufiger Befund, erkennbar etwa an muffigem Geruch oder Salzausblühungen an den Wänden. Auch veraltete Elektroinstallationen finden sich häufig, vor allem in Gebäuden aus den 1950er- bis 1970er-Jahren.

Weitere Warnsignale sind Fenster, die nicht richtig schließen oder sichtbarer Schimmel in den Ecken – oft Hinweise auf Wärmebrücken oder mangelnde Dämmung. Bestimmte Heizungsanlagen, die älter als 30 Jahre sind, müssen nach dem Gebäudeenergiegesetz in vielen Fällen nach einem Eigentümerwechsel ausgetauscht werden.

Auch fehlende Genehmigungen sind ein unterschätztes Problem. Wenn der Vorbesitzer das Dachgeschoss ohne Baugenehmigung ausgebaut hat, kann das Bauamt den Rückbau fordern. Die Wohnfläche schrumpft, der Wert sinkt, und die Kosten trägt der neue Eigentümer.

Die Protokolle der Eigentümerversammlung lesen

Ein Tipp, den viele Erstkäufer nicht kennen: Vor dem Kauf sollten unbedingt die Protokolle der letzten Eigentümerversammlungen angefordert werden. Daraus geht hervor, welche Sanierungen geplant sind, wie hoch die Instandhaltungsrücklage ist und ob es Streit in der Gemeinschaft gibt.

Immer wieder erleben Käufer, dass sie erst nach dem Kauf von bereits beschlossenen Maßnahmen erfahren, etwa einer Fassadensanierung mit Kosten von mehreren zehntausend Euro pro Wohnung. Das steht alles im Protokoll, aber niemand hat es vorher gelesen.

Auch das monatliche Hausgeld sollte geprüft werden. In Stuttgart liegt es typischerweise zwischen 2,50 und 4 Euro pro Quadratmeter monatlich. Bei einer 60-Quadratmeter-Wohnung sind das 150 bis 240 Euro im Monat – ein nicht unerheblicher Posten, der bei der Finanzierung berücksichtigt werden muss.

Fazit: Lieber einmal mehr prüfen

Der Traum von den eigenen vier Wänden ist in Stuttgart teuer, aber erreichbar. Wer sich ausreichend Zeit nimmt, Unterlagen sorgfältig prüft und im Zweifel einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzieht, schützt sich vor teuren Fehlentscheidungen.

× Erweitern André und Katharina Heid, Geschäftsführer der Heid Immobilienbewertung, weisen darauf hin, dass Käufer den Immobilienpreis vor dem Kauf fachlich prüfen lassen sollten.

Eine professionelle Kaufberatung in Stuttgart inklusive Kurzgutachten und Sanierungsprotokoll hilft, mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen und unerwartete Kosten zu vermeiden – und sorgt für einen ruhigen Schlaf in den neuen vier Wänden.