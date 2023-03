Es grünt und Blüht: Ist der Garten frühlingsfit?

Mit ihm kommt die Möglichkeit auf, den Garten wieder aufzupeppen, um so die ersten Frühlingstage in seinem Garten genießen zu können. So können die ersten Tage des Frühlings sinnvoll genutzt werden.

Der Garten braucht seine Zeit und Pflege, um wieder aus dem Winterschlaf zu erwachen. Werden bestimmte Maßnahmen schon vorzeitig ergriffen, lässt sich ein großer Aufwand, der Zeit und Nerven kostet, vermeiden.

Zunächst sollte man in einer Art Bestandsaufnahme prüfen, welche Pflanzen den Herbst und Winter überstanden haben. Dabei gilt es, genau hinzusehen: denn nicht alles ist tot, was auf den ersten Blick so aussieht. Auch ein Umgraben des Bodens kann viel grünes Wachstum ermöglichen. Die Erde sollte glatt geharkt, die Steine und weiteres Unkraut entfernt werden. Plant man, den Boden neu zu bepflanzen, braucht er anschließend etwas Ruhe, damit wichtige Mikroorganismen wieder an die Oberfläche gelangen können. Jede Pflanze hat außerdem eine ideale Zeit, in der sie am besten blühen kann. Es gibt beispielsweise sogenannte Frühblüher wie Stiefmütterchen oder Krokusse, die schon mit den ersten warmen Tagen zu Jahresbeginn gepflanzt werden können. Die ganz große Zeit des Pflanzens beginnt allerdings im April. Es ist empfehlenswert, Balkonpflanzen, die im Haus überwintert haben, erst ab Mitte Mai auf den Balkon zu stellen, da es im April doch noch sehr kalt werden kann.

Auch sind einige Pflanzen empfindlicher als andere: Ringel- oder Kornblumen können ins Freiland gesät werden, während Sonnenblumen oder Kapuzinerkresse lieber auf die Fensterbank sollten, bevor sie anschließend draußen gepflanzt werden. Um Platz für die umliegenden Pflanzen zu schaffen, sollten schnell wachsende Pflanzen großzügig abgeschnitten werden. Bei Obstbäumen hingegen gilt äußerste Vorsicht: diese sollten lieber nach dem Frost zurückgeschnitten werden, da nicht so gesunde Stellen am Baum so zunächst verheilen können. Ferner dürfen Obstbäume nicht zu sehr gekürzt werden: es kann leicht sein, dass hier mehr als nur Knospen und Triebe abgeschnitten werden